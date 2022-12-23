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الأمن الإيراني يحرر ثلاثة عراقيين بعد تعرضهم للاختطاف في مشهد


أفاد مصدر مطلع يوم الجمعة، بتحرير ثلاثة عراقيين بعد تعرضهم للاختطاف في إيران.

وقال المصدر المقرب من ذوي المخطوفين، إن “حامد المعموري، وحسين عنازي، وبلسم الحلاوي، من محافظة كربلاء، تعرضوا للاختطاف بعد وصولهم إلى مدينة مشهد الإيرانية لغرض العلاج”.

وأضاف، أن “الخاطفين طلبوا مبلغ 7 الاف دولار مقابل كل شخص لإطلاق سراحه، لكن قبل إجراء عملية الدفع، داهمت الاستخبارات الايرانية في الساعة الخامسة فجر اليوم مكانهم، وتمكنت من تحريرهم”.

وتابع، “وهم الآن في السفارة العراقية لإكمال اجراءات العودة، ومن المحتمل يصلون اليوم أو غدا على أبعد تقدير إلى العراق”، مشيرا إلى أن “سائق التكسي هو المتهم ببيعهم إلى عصابة الخطف”.

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