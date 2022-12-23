الدكتور كريم النوري, وكيل وزارة الهجرة والمهجرين. يحرك المياه الراكدة في وزارة الهجرة

عباس طريم

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من المعروف ,ان اية وزارة تنهض بعزم رجالها اصحاب الهمم , يدفعهم الحرص على اداء واجباتهم وتنفيذ ما مطلوب منهم لخدمة المواطن, الذي تظل عينه شاخصة لكل بادرة تصب في خدمة مصالحه وتلبي احتياجاته, والمواطن عادة ما ينتظر الافعال فقد مل من الاقوال والكلام المعسول ويتمنى ان تتحقق الوعود التي يتغنى بها المسؤول ويرفع شعاراتها عاليا قبل استلام المنصب . والمواطن بامس الحاجة الى خطوات عملية وملموسة وسريعة يستطيع قياس اثرها في الواقع وفي غضون فترة زمنية قصيرة . وبصراحة, لمسنا الاهتمام الغير مسبوق والحرص على تنفيذ الخدمات بما يصب في صالح المواطن, من خلال الاداء عالي المستوى للدكتور كريم النوري وكيل وزارة الهجرة والمهجرين, الذي حرك المياه الراكدة في وزارة الهجرة وجعلها اكثر فاعلية, ودفعها بحكمته المعهودة وسياسته المرنة وسيرته الحسنه وامكانياته الاستثنائية في علم الادارة, لتصب في سواقي المواطن وتروي عطشه وتوفر له ولاسرته الراحة والاستقرار النفسي.. ومن يلتقي بالدكتور كريم النوري, يشعر انه امام قامة كبيرة وموسوعة تتجسد فيها ابواب مكارم الاخلاق التي يعتز بها كل مسلم شريف , ومنها الخلق الرفيع الذي يعتبر اهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع وتجعله قويا ومتماسكا, والتواضع والصدق وحسن الاستقبال والتعاطف مع المواطن والاستماع بكل الجوارح لكل مظلومية وتدوينها وايجاد الحلول الناجعة لها. فالوعود الفضفاضة ليس لها مكانا في قاموس الدكتور كريم النوري [ واترك هاتفك وسنتصل بك ] محذوفة من ادبياته, والصدق , والاندفاع في مساعدة المواطن, والجدية في التعامل, والترحيب بكل القادمين وحسن الانصات.. كل هذه الصفات الحميدة من طبيعته وحسن اخلاقه.. والمواطن بطبيعته, يحب المسؤول المثابر في تقديم الخدمات للمواطنين, والذي يحرص على قضاء احتياجاته الضرورية وعدم التخاذل في انجازها والتعامل بالحسنى مع الجميع [ فالدين هو المعاملة ] كما يقولون.. وهذا التعامل الانساني من قبل المسؤول له مردود ايجابي ينعكس على تغيير مزاج المواطن ويعزز في داخله حب الوطن ويجعله اكثر ثقة بحكومته وتاييدا لسياستها. اما المسؤول المهمل والذي لا يهتم بقضاء حاجة المواطن, فهو يجلب بتخاذله هذا, البلاء والنقمة على حكومته التي تعتبر مقصرة في نظر المواطن, لانه جزء لا يتجزء من المنظومة الحكومية التي يمثلها في الوزارة وعدم قدرته على تقديم الاداء المناسب يترجم سلبا بالنسبة للمواطن, ويفقده الثقة بالحكومة واجهزتها الادارية.. ان العمل على سد حاجات المواطن واسعاده, هو الاخلاص للدولة بحد ذاته, ولبرنامجها التنموي الذي يعد ويخطط ويحضر له, كبار علماء الاقتصاد من اجل ان يرفعوا المستوى المعيشي للمواطن ويعززوا وجوده في ارضه ووطنه ويمنحوه القيمة التي تليق به كمواطن عزيز كريم. ان الدكتور كريم النوري. يتمتع بخصال راقية , مثل: التواضع والمعاملة الطيبة وتفقد حاجات المواطنين, وهذه الصفات, هي: من اعظم الركائز التي تجعله قريبا من قلوب الجميع. وهي ركائز لا تتوفر لأي كان, بل تتوفر لاصحاب العقول الناضجة الذين يجدون في خدمة المواطن راحة لضمائرهم التي عمرها الايمان . وعادة ما تتوطن هذه الصفات.. في قلوب الاشخاص الذين يتأثرون بمشاعر المواطنين, فتتجذر في ضمائرهم فكرة استحصال حقوقهم , وان الاهتمام بقضاء حاجاتهم , يصبح من اولويات اهتماماتهم.

يقول ألبرت أينشتاين: [“أذكر نفسي مئات المرات في اليوم بأن حياتي تعتمد على جهد وعمل رجال آخرين سواء كانوا أحياء أم أمواتاً، وأنه يجب على أن أبذل قصارى جهدي لأعطي بنفس المقدار الذي أخذت به وما زلت آخذ به”] وهذه المقولة تجمع بين التواضع والامتنان.

ان الحكومات الناجحة, هي التي تسرع الخطى لارضاء ابناء جلدتها, ولا تهتم بمصالحها الخاصة والضيقة, وتسعى الى تحقيق اصلاحات يشعر بها المواطن وتنعكس على حياته, من خلال المسؤولين اصحاب المشاعر الطيبة والضمائر الحية والاحساس العالي بمعاناة المواطن.. وكم نتمنى ان نجد امثال الدكتور كريم النوري, في باقي الوزارات, ليستريح المواطن من مراجعاته المتكررة ويريح نفسه من الانتظار الممل في اروقة الدوائر, حيث يجد في كل وزارة من فيخفف عنه تلك المتاعب ويعيد له الثقة بالنفس ويقرب له الامل المنشود في الحصول على حقوقه .. وعندها يحق له ان يقول : [ ان الدنيا بخير ]

يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة النساء وفي الآية الخامسة والثمانين:” مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا”. وهذا يدل على أن كل عمل الخير مردود على أهله سواء في الدنيا أو الآخرة . مما لا شك فيه أن قضاء حوائج الناس هو أحد الأعمال الصالحة المحببة إلى الله عز وجل.. كما حدثنا ربنا رب العزة في سورة الكهف في الآية مائة وعشرة. قائلا في فضل الأعمال الصالحة:” فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا”. وقال عز وجل في كتابه الكريم في سورة الحج في الآية السابعة والسبعون:” يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون”.

وعن رسول الله ص : [ من مشى في حاجة اخيه ساعة من ليل او نهار قضاها او لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين ]

وعن امير المؤمنين ع . [ تنافسوا في المعروف لاخوانكم وكونوا من اهله فان للجنة بابا يقال له ” المعروف ” لا يدخله الا من صنع المعروف في الحياة الدنيا فان العبد ليمشي في حاجة اخيه المؤمن فيوكل الله به ملكين واحدا عن يمينه واخرا عن شماله , يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته ]

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المرء يعرف في الانام بفعله – للامام الشافعي رحمه الله

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المرء يعرف في الانام بفعله

وخصائل المرء الكريم كأصله

اصبر على حلو الزمان ومره

واعلم بان الله بالغ امره

اياك تجني سكرا من حنظل

فالشيء يرجع بالمذاق لاصله

في الجومكتوب على صحف الهوى

من يعمل المعروف يجز بمثله

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