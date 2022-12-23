السفير الإيطالي لدى بغداد: بإمكان العراق أن يكون أرضية مميزة للدبلوماسية الثقافية

روما/ وكالة نوفا

صرح السفير الإيطالي في العراق ماوريزيو غريغانتي، اليوم الخميس، أن العراق بإمكانه أن يكون “أرضًا مميزة للدبلوماسية الثقافية”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال غريغانتي، حلال جلسة “جاذبية إيطاليا في العالم” ضمن اليوم الثاني من المؤتمر الخامس عشر لسفراء إيطاليا المنعقد في وزارة الخارجية الإيطالية، إن العراق “يمكن أن يكون حقًا أرضًا مميزة للدبلوماسية الثقافية”.

وكشف الدبلوماسي الإيطالي، أن إمكانات العراق الثقافية والأثرية “هائلة”، مشدداً على أن البلد “يأتي من سنوات صعبة للغاية ، لكنه يمر بلحظة من الاستقرار من جديد وهناك رغبة كبيرة في عودة الأمور إلى طبيعتها”.

وتابع: “بالطبع تشمل مسألة الحياة الطبيعية هذه الثقافة. بعد كل شيء ، العراق لديه تقليد عظيم. تعتبر بغداد تاريخياً إحدى عواصم العالم العربي من وجهة نظر ثقافية. إيطاليا محاور طبيعي لبلد مثل العراق الذي يتمتع بثقافة الألفية”.

يذكر أنه في الرابع من ديسمبر الماضي انعقد في بغداد منتدى الحضارات القديمة وشارك فيه عن إيطاليا وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الخارجية ماريا تريبودي.

وأوضح”لذلك هناك طلب كبير على الثقافة ، ولكن هناك أيضًا طلب كبير على إيطاليا ، لأن إيطاليا تحظى بتقدير كبير من قبل العراقيين ومحبوبة لأسلوب حياتنا ، وجودة منتجاتها ، والإبداع”، مذكرا بالعمل الذي تم في السنوات الأخيرة في البلاد.

وكشف “تدخلنا في عام 2003 على الفور في جميع المجالات بدءا بمكافحة الإرهاب والأمن وبالطبع في المجال الثقافي أيضا”، مشيرا إلى التدخلات التي أجراها الكارابينيري للنواة لحماية التراث الثقافي بعد نهب المتحف الوطني العراقي في بغداد عام 2003.

وشدد الدبلوماسي على نمو مواقع التراث التابعة لليونسكو في العراق على مر السنين ، مذكرا بأن طلبات بعض مواقع التراث العالمي أعدها علماء آثار إيطاليون.

وأشار إلى أن”اليوم نضمن عرضًا استثنائيًا ، لدينا 19 مهمة أثرية جيدة في هذا البلد. أسبقية تجعلها الدولة الأولى من حيث عدد البعثات الأثرية. يعمل علماء الآثار لدينا من خلال إشراك الشركاء المحليين ، والاهتمام بالتدريب وقبل كل شيء مع التركيز على الحفاظ على المواقع التي تعد خطوة أولى ، ولكنها أيضًا هدف للتثمين المتعلق بالسياحة الذي يهتم به العراقيون بشدة ويتطلعون إلى إيطاليا باعتبارها نموذج”.

لاحظ الدبلوماسي أنه “من الواضح أنه لا يوجد علم آثار فقط، وللإجابة على هذا السؤال المتعلق بالثقافة وإيطاليا ، فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة من خلال تنظيم دورات اللغة الإيطالية ودورات للمعلمين الإيطاليين وندوات للترجمة ودورات للمخطوطات وهي الإرادة “فتح أقسام إيطالية أخرى بالإضافة إلى تلك الموجودة بالفعل في بغداد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط