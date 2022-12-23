“بختيارحاجي” يزور وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بحكومة إقليم كوردستان

زار الأستاذ “بختيارحاجي” مديرعام العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد صباح الخميس( ٢٢/١٢/٢٠٢٢ ) وزارة العمل والشؤون الأجتماعية لحكومة أقليم كوردستان وتم استقباله من قبل الدكتور”عارف حيتو” مديرعام التقاعد والضمان الأجتماعي في الوزارة.

وتم في اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان،فضلا عن سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين وزارتي العمل والشؤون الأجتماعية الأتحادية واقليم كوردستان.

واثنى الدكتور “حيتو” خلال اللقاء على نشاطات وجهود ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد لتعزيز التعاون والتسنيق بين الوزرات والمؤسسات الحكومية في اربيل وبغداد،وتمشية معاملات المواطنين عبر المنصة الالكترونية للممثلية.

وفي ختام اللقاء شكر الأستاذ ” بختيار حاجي” وزارة العمل والضمان الأجتماعي في حكومة اقليم كوردستان لتعاونها المستمرمع الممثلية لأداء مهماتها خدمة للصالح العام.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط