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برلماني يدعو لإغلاق أماكن في السليمانية “أشد خطورة” من النوادي الليلية


دعا عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الجمعة، إلى توسيع حملة إغلاق النوادي والملاهي الليلية لتشمل صالات القمار في مدينة السليمانية.

وتساءل حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: هل ستُغلقون صالات القمار؟، مضيفا أن هذه الصالات “فككت آلاف الأُسر”.

واعتبر البرلماني صالات القمار “أشد خطورة” من الحانات والنوادي والملاهي الليلية.

وكان بافل جلال الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد وجّه أمس السلطات الأمنية في السليمانية بإغلاق

لملاهي الليلية في حي سرجنار.

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