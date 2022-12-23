حكومة إقليم كوردستان تعالج مشكلة میاه إفراز3 في أربيل بغضون 75 يوماً

خصص رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، نحو ٢١ مليار دينار لاستبدال خط أنابيب مياه إفراز3، البالغ طوله ١١ كيلومترا، وقد بدأ العمل بالمرحلة الأولى التي يبلغ طولها ٢٧٥٠ مترا وتقع بالقرب من محطة مارعودا.

ويواجه عدد من سكان أربيل في بعض الأحيان مشاكل في المياه بسبب انقطاع أو كسر خط أنابيب مياه (إفراز- ٣)، ولمعالجة المشكلة بشكل أساسي وحتی لا تتكرر، قرر بارزاني، استبدال خط الأنابيب وتخصيص تكلفتها.

وحول ذلك، قال زردشت سرسام مدير المياه في أربيل، للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: “لأن مشروع المياه يوفر المياه النظيفة لـ ٤٠ ٪ من سكان أربيل التي تضم أكثر من ١٦٠ ألف مستخدم ومشترك للمياه، لذلك فإن كسر خط الأنابيب في الماضي كان يتسبب في مشكلة كبيرة لبعض سكان محافظة أربيل، لذلك قرر رئيس الوزراء تخصيص نحو ٢١ مليار دينار لاستبدال خط أنابيب المياه البالغ طوله ١١ كيلومترا وقد بدأ العمل بالمرحلة الأولى التي يبلغ طولها ٢٧٥٠ مترا وتقع بالقرب من محطة مارعودا”.

وأضاف “كان الأنبوب المستخدم من الألياف الزجاجية، والذي تمت الموافقة عليه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكنه لم یتحمل ضغط المضخات في المحطة، لذلك غالباً ما ينكسر، أما الأنابيب الحالیة فهي مصنوعة من الفولاذ الكربوني وتتحمل ٣٧ باراً وهي ذات جودة عالية ويبلغ قطرها ١٥٠٠ مم وسمكها وإرتفاعها ١٤ مم وترتبط الأنابيب ببعضها البعض بخمس طبقات من اللحام”.

ومع الانتهاء من العمل، ستتم معالجة مشكلة انكسار خط أنابيب إفراز -٣ في أربيل.

ولدى خط أنابيب إفراز -3 الجديد القدرة على حمل 10 آلاف متر مكعب من المياه في الساعة وهو أقوى بكثير من خط الأنابيب القديم.

وأشار سرسام “يمكن للمواطنين التأكد والاطمئنان من أننا سنحل هذه المشكلة بشكل كامل، وكان من المقرر أن يستبدل خط الأنابيب في غضون ٩٠ يوماً، لكن المقاول سيعمل على اكماله خلال ٧٥ يوماً، وسيتم توصيل الأنابيب ببعضها البعض في مدة يومين، لذلك نحتاج الى الصبر والمساعدة من المواطنين”.

وبحسب سرسام “ستبدأ المرحلة الثانية من محطة إفراز لأنه في بعض الأحيان بالإضافة إلى إفراز ثلاثة، كان يحدث الكسر في كل من إفراز-١ و إفراز-٢”، مضيفاً “أثناء العمل في المرحلة الثانية، توفر الآبار المياه النظيفة للمواطنین لذلك لن يواجه مشتركي المياه في أربيل أي مشاكل من خلال العمل في هذه الأقسام”.

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