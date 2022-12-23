رسالة محبة وترحيب عراقية لإخوتنا في الخليج لحضور بطولة خليجي 25

حامد شهاب

رسالة محبة وترحيب وتطمين عراقية ، مفعمة بالتفاؤل والأمل ، الى أشقائنا في دول الخليج العربية ، موجهة عبر الأثير من رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وتلاها عبر الفضائيات اللواء الدكتور سعد معن مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية رئيس خلية الإعلام الأمني ، ممثلا عن السيد وزير الداخلية الفريق اول الركن عبد الامير الشمري ونيابة عنه ، وهي دعوة كريمة عبر فيها عن إستعداد العراق لإستضافة تلك البطولة وتقديم خدمات الفيزة مجانا لكل الإشقاء واللاعبين عند قدومهم الى بلدهم الثاني العراق مجانا ، وتسهيل إقامتهم فيه، خلال مشاركتهم في الايام المقبلة ، لحضور بطولة خليجي 25 ، التي تقام في محافظة البصرة الفيحاء ، مشيرا الى أنه تم تهيئة كل الإستعدادات اللازمة لإنجاج البطولة ، من ملاعب وفنادق ، وأماكن راحة للمشاركين، حيث تعد أول بطولة تقام في العراق منذ نهاية السبعينات!!

وعبر اللواء الدكتور سعد معن في رسالته الصوتية عن أمنيات كل العراقيين ، دولة وشعبا، بأن تكون تلك البطولة الرياضية فاتحة خير ورسالة تضامن وتأييد للعراق وشعبه، لكي ينهض من جديد، ويعود العراق الى حاضنته العربية ، وهو أكثر إيمانا بأن بناء علاقات وثيقة مع كل دول الخليج العربية هو موقف عراقي راسخ ، في وقت يمد العراق يده لأبنائه العرب أينما كانوا ، ليكون لهم حضور فاعل وقوي في تلك البطولة العربية التي يفتخر العراقيون أنها تقام هذه المرة على أرضهم ، وفي بصرة الشعر والحضارة والتاريخ العريق ، البصرة الفيحاء التي بقيت على الدوام حاضنة إخوتهم الخليجيين على مر الأزمان!!

أهلا ..أهلا بالأشقاء العرب في الخليج،وقلوب العراقيين ومضايفهم متلهفة لإحتضانهم.. في العام الجديد..وأمنياتنا بأن يكون العراقيون وكل العرب بألف خير وتقدم ورفعة ونهوض..والله الموفق.

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