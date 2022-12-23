طالبان الوهابية تمنع الفتيات من الدراسة من منطلق ديني،

نعيم الهاشمي الخفاجي

لم يكن قرار حركة طالبان الوهابية الأفغانية منع الأفغانيات من متابعة التعليم الجامعي، قرار مفاجىء بل كان متوقع منذ يوم قيام بايدن بتسليم الشعب الافغاني المسكين إلى حركة طالبان في ليلة ظلماء، بحيث لم يستطيع تحالف الشمال إعادة تنظيم صفوفه لمقاومة حركة طالبان، بلا شك قرار منع الفتيات يثير غضب أكثر من نصف الشعب الأفغاني، وتعاطف من بقية بني البشر بالعالم، أما مانراه من نفاق وكذب بقلق بعض الدول الكبرى وتنديد دول البداوة الوهابية التي صنعت طالبان من خلال نشر الفكر الوهابي، هذه المحاولات خداع عامة الناس.

حال صدور القرار من زعيم الإمارة باشرت عناصر الحركة المسلحة والتي أصبح لديها الان قوات عسكرية ووزارة دفاع ووزارة داخلية في تطبيق قرار زعيم إمارة طالبان بشكل فوري، وشاهد العالم من خلال مقاطع الفيديو قيام عسكر وشرطة طالبان المسلحون في منع مئات الشابات من دخول حرم الجامعات، حسبما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وشاهد صحافيون طالبات تجمَّعن أمام جامعات في كابل، وقد منعهن من الدخول حراس مسلحون، بينما كانت البوابات مغلقة.

ذكرت تقارير إعلامية أفغانية أنَّ طلاب كلية الطب من الذكور في جامعة ننغرهار (شرق) تركوا دروسهم أمس، تضامناً مع زميلاتهم، بينما أعلن محاضران على الأقل من جامعتي كابل وقندوز استقالتهما، أكيد سوف يكون مصير المتعاطفين مع الفتيات العقوبات الشديدة بحجة عدم اطاعة ولي الأمر.

تنديدات الدول الغربية في قرار،زعيم إمارة طالبان الإسلامية الوهابية كذبة للضحك على عقول السفهاء،الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، قال، إنَّ «الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب؛ بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد»، وفي نفس الوقت هناك اجتماعات مابين الدول الغربية الكبرى وحركة طالبان الإرهابية وتبادل رسائل واجتماعات تعقد برعاية قطرية وسعوديه.

شر البلية مايضحك استغراب وأسف السعودية لقرار حكومة إمارة طالبان الوهابية الأفغانية، بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي، وتدعوا السعودية حركة طالبان للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، لأن هذا القرار يسبب احراج للحكومة السعودية والقطرية لدى بعض الدول الغربية الكبرى بصفتهم هم من اوجدوا قنوات الاتصال مابين طالبان وأمريكا انتهت بتسليم بايدن الشعب الافغاني إلى حركة طالبان الوهابية.

‏منظر صراخ طالبات الجامعة الافغانيات، شي محزن ومؤلم، وصول طالبان للحكم منع الشعب الافغاني من حرية ابداء الرأي والعبادة بل حرم الشعب الافغاني من الحصول على الحرية بل حلم الحرية والطموح نحو غد أفضل أصبح في خبر الماضي والمستحيل.

شيء طبيعي حركة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان، نعم

هذه شريعة الإخوان المسلمين المتوهبين وكافة أنصار وفئات التيار الوهابي والذي يسمي نفسه في التيار السلفي، نعم مصير أي دولة يحكمها الوهابية تكون بصورة قبيحة، بين الوهابية وبين النساء ثارات واحقاد يعتبرون حصول المرأة على التدريس بظل العولمة أن هذا الحق غير شرعي، لذلك كل الشيوخ والفقهاء الوهابية الذين يؤيدون هذا القرار أويصدرون بيانات تنديد يظهرون بموقف المُحايد هم متورطين بنشر التطرف الديني الوهابي الظلامي.

هناك من بعض أنصار الأنظمة الوهابية الخليجية يروحون أن المدرسة الدينية لطالبان، بالقول ليست وهابية وإنما

طالبان (ديوبنديَّة) حنفية أصولية، أسسها مجموعة من علماء الهند وتنسب إلى بلدة ديوبند، الحقيقة كانت أفغانستان وباكستان يتبعون المذهب السني الحنفي لكن بعد الدعم المالي السعودي الوهابي تم توهيب قادة التيار الإسلامي السني في أفغانستان وباكستان والهند، أسوة في قيام السعودية في توهيب حركة الإخوان في الوطن العربي ولننظر لجرائمهم في أحداث الربيع العربي.

قرأت تغريدة لمغرد سعودي وهابي كتب هذه التغريدة حول حضر طالبان لدراسة الفتيات بالجامعات الأفغانية ( ‏‎من اجتهد واصاب له اجرومن اجتهد واخطأ له اجرين ، هم مجتهدين بالاخير ولكل بلد طبيعته وخصوصيته وفتاويه التي تتناسب مع ذلك).

هناك حقيقة ‏‎المرأة في الفهم السلفي هي صنف من البشر لم يتم أنسنته بعد، تعليق سيدة خليجية( ‏‎ نحن الاناث نحمل بالذكر و نحضرهم للدنيا و نربيهم و ندرسهم. و كيف يشكروننا. عندما يكبرون يضعون شروط صارمة علينا نحن النساء و يرفضون تعليمنا. نكران معروف من الذكور. كما نرحمكم و انتم صغار. ارحموا بنات جنسنا عندما تكبرون يا ناكري المعروف).

ساعد الله هذه المسكينة، شر البلية مايضحك، قالت الحقيقة المرة، هناك حقيقة الذي يريد يعرف حقيقة قيام طالبان الوهابية بمنع الفتيات من الدراسة عليه يقرأ بحث شيخ وهابي سعودي اسمه محمد بن عبدالله الهبدان كتب بحث في جامعة الإمام سعود الكبير( الأدلة من الكتاب على بقاء المرأة في بيتها)،محمد بن عبدالله الهبدان، نحن لم ولن نفتري على احد، بحث هذا الشيخ السعودي الوهابي منشور على الانترنت، الذي يقرأ البحث عليه أن يجزم أن مافعلته طالبان الوهابية هو مطابق للفهم الوهابي للقرآن وأحاديث السنة حول منع الفتيات من الدراسة والخروج خارج البيت.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

23/12/2022

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