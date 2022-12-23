مشروع عالمى لزراعة قارة افريقيا للحفاظ على الامن الغذائى بالعالم بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية بالشرق الاوسط وافريقيا البنك الدولى والامم المتحدة باطلاق مشروع عالمى لزراعة قارة افريقيا للحفاظ على الامن الغذائى العالمى بسبب تاثيرات الحرب الروسية الاوكرانية وانعدام الامن الغذائى حول العالم

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان زراعة قارة افريقيا وامداد الدول النامية والفقيرة كمصر ودول افريقية كالسودان بالمعدات وادوات الزراعة الحديثة سيساهم فى الحفاظ على الامن الغذائى حول العالم وتوفير الحبوب والقمح لملايين حول العالم

وبحسب البنك الدولى تساهم الزراعة بتوفير الغذاء لنحو 9.7 مليارات شخصكما ان انشطة النمو والحد من الفقر والأمن الغذائي التي تقودها الزراعة معرضة للخطر بسبب مخاطر التغيرات المناخية والحرب الروسية الاوكرانية

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