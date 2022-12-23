هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان: وفرنا أكثر من 130 ألف فرصة عمل



أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان العراق محمد شكري، يوم الخميس، توفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل في الإقليم، كاشفا في الوقت ذاته عزم الهيئة على تقديم مسودة مشروع قانون للاستثمار خلال العام 2023 يتلاءم ومعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شكري استعرض خلاله نشاطات هيئة الاستثمار في الإقليم خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء.

وقال شكري خلال المؤتمر إن الهيئة قامت بإنشاء صندوق للاستثمار، وذلك بموافقة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأضاف أنه “نسعى إلى تقديم مسودة مشروع قانون للاستثمار بشكل يتلاءم مع معايير الجودة العالمية لكي نستقطب أفضل الإستثمارت الأجنبية لإقليم كوردستان”.

كما أشار شكري إلى أن هيئة الإستثمار وفرت أكثر من 130 ألف فرصة عمل في الإقليم خلال العام الحالي.

ومضى بالقول ان من مجموع 89 مشروعا استثماريا كان لدينا مشروعان اجنبيان فقط خلال العام 2022، معتبرا ان نسبة الإستثمارات الأجنبية قليلة و يتعين العمل أكثر لجذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن 75 بالمئة من الإستثمارات هي محلية.

ولفت شكري إلى أن الهيئة قامت هذا العام بإلغاء 13 رخصة استثمارية غير مستوفية للشروط.

وقال ايضا إنه في العام 2022 تم تخصيص أراضٍ لـ8 مناطق صناعية من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر في إقليم كوردستان.

وبما يخص منح الشقق السكنية للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود وتخصيص 20 ألف وحدة سكنية لهم، قال رئيس هيئة الإستثمار، إنه بتوجيه من رئيس الحكومة “فقد شرعنا من إدارة منطقة زاخو المستقلة بالبناء لهذه الوحدات، وفي اربيل تم تخصيص اراض أيضا أما في السليمانية تعهدنا بإنشاء مشاريع مماثلة فيها وفي باقي مناطق الإقليم”.

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