وزير مسيحي في حكومة إقليم كوردستان: عنكاوا أصبحت المدينة المسيحية الوحيدة التي يهاجر إليها المسيحيون .. وليس منها



شكر وزير النقل في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، رئيس الوزراء مسرور بارزاني على دعمه المستمر وتنفيذ المشاريع في عنكاوا، قائلاً إن عنكاوا أصبحت «فاتيكان الشرق».

وكتب آنو جوهر على حسابه في ‹فيس بوك›، إنه تم افتتاح أكثر من 180 مشروعاً في عنكاوا، والتي أصبحت المدينة المسيحية الوحيدة التي يهاجر المسيحيون إليها بدلاً من الهجرة منها.

وأكد أن عنكاوا، كما أطلق عليها حبيب آفرام، رئيس الائتلاف السرياني، أصبحت «فاتيكان الشرق».

وقال آنو جوهر: «نود أن نشكر رئيس الوزراء مسرور بارزاني على دعمه المستمر لعنكاوا التي تحولت من ناحية إلى مركز قضاء بقرار تاريخي من الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبدعم منه، يقوم مكتب المحافظ والبلديات وجميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان بخدمة المواطنين في هذه المنطقة على أحسن وجه».

وأضاف: «اليوم وكالعادة أكد السيد مسرور بارزاني مجدداً دعمه لشعب عنكاوا وإدارتها، حيث وافق على تخصيص أكثر من خمسة مليارات دينار من أجل تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وإنشاء أرصفة وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في منطقة عنكاوا، نشكر المحافظ السيد رامي سياوش ورئيس البلدية السيد سامان وجميع الموظفين والمسؤولين الأمنيين والحكوميين في عنكاوا على قيامهم بواجبهم في خدمة المواطنين».

وأشار إلى أنه «بدعم متواصل من الحكومة، نفذت في عنكاوا أكثر من 180 مشروعًا للقطاع الخاص (متوسط وصغير)، وهي إشارة ليس فقط على بقاء المسيحيين، ولكن أيضاً على تطورهم وازدهارهم في كوردستان، لذلك فإن عنكاوا اليوم هي عاصمة المسيحيين في كوردستان والعراق وواحدة من أكبر المدن المسيحية في الشرق الأوسط، وعنكاوا هي المدينة المسيحية الوحيدة التي يهاجر إليها المسيحيون وليس منها».

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