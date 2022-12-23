في يومها العالمي , ابو رغيف الاحتفاء بلغة الضاد هو احتفاء بهويتنا العراقية والعربية

سعد محمد الكعبي

تصوير/ أدهم يوسف

تحت شعار ( الخط العربي علمٌ وفنٌ وروح)افتتح الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار د : نوفل ابورغيف نيابة عن وزيرها د: أحمد فكاك البدراني معرضاً نوعياً للخط العربي نظمته دار الكتب والوثائق في دورته الخامسة,بمناسبة ( اليوم العالمي للغة الضاد) الذي يصادف في 18 كانون الأول من كل عام,بالتعاون مع تجمع خطاطي

ا لعراق .

تضمن المعرض أكثر من تسعين عملاً ولوحةً جسدت أنواع الخط العربي والزخرفة الإسلامية أبدعتها أنامل نخبة من الخطاطين العراقيين الى جانب معرض للوثائق والمخطوطات النادرة ضمَّ خمساً وستين وثيقةً مثلت الحقبة الملكية في العراق وخصصت لتاريخ ( لواء الموصل)

كما افتتح ابورغيف معرضاً لمجموعة من الكتب والمؤلفات النادرة والمجلدات النفيسة التي تضمها دار الكتب والوثائق،

واكدا ابو رغيف , خلال كلمة الافتتاح,ان هذه الدار تُعدُّ في صدارة المؤسسات التخصصية الثقافية الرصينة والعريقة التي تحفظ ذاكرة العراق وتاريخه وإرثه الزاخر.

مضيفا ي الوقت نفسه ,ان الاحتفاء بيوم الضاد هو احتفاء بهويتنا العراقية والعربية لنطلق من خلال هذه الملتقيات والمعارض رسائل الوفاء والانتماء الى هذه الهوية ونجدّدُ الاعتزاز والتمسك بها.

وطالب من الخطاطين والمبدعين المشاركين، إلى الاستمرار في إقامة المعارض والدورات الخاصة بالخط العربي والزخرفة الإسلامية في مختلف مؤسسات الوزارة ومفاصلها وإعمام هذه التجربة وتعزيزها بما يخدم لغتنا الخالدة وتراثها الزاخر.

انطلقت الفعالية بحضور مدير عام دار الكتب والوثائق د: علاء ابوالحسن العلاق ومدير عام دار المخطوطات العراقية د: أحمد العلياوي ونخبة من الأكاديميين والاعلاميين.

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