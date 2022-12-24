أربيل تستعد لأعياد الميلاد وليلة رأس السنة باحتفالات غير رسمية



مع اقتراب أعياد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة، بدأت الاستعدادات في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للاحتفاء بهذه المناسبة، بشكل غير رسمي تضامناً مع ذوي ضحايا الانفجارات الغازية في السليمانية ودهوك.

منطقة عينكاوا ذات الأغلبية مسيحية ومن الوجهات السياحية، تعد الأبرز في الاستعداد لأعياد الميلاد، حيث انتشرت أشجار الأرز في شوارع المدينة، كما تزينت المحال التجارية كما يجري في هذا الوقت من السنة.

وقال مدير اعلام محافظة اربيل، صابر حسين، من الممكن ان يتم تزيين بعض الأماكن مثل قلعة أربيل وغيرها، لكن الاحتفالات الرسمية لن تُقام حدادا على ضحايا انفجار منظومات الغاز في دهوك والسليمانية”.

بدوره قال المواطن عبد العزيز العبايجي، القادم من مدينة الموصل، لوكالة شفق نيوز، ان “الاستعدادات في مدينة اربيل جميلة ونتمنى اقامة هكذا مراسم في بقية المحافظات ايضا، كما نتمنى ان تكون السنة الجديدة خيرا على جميع العراقيين”.

ومن المرجح ان تستقبل مدينة اربيل اعدادا كبيرة من السائحين في ليلة رأس السنة حيث صرح رئيس هيئة سياحة ارييل، سيروان توفيق، لوكالة شفق نيوز، انه “من المتوقع ان تستقبل المدينة اعدادا كبيرة من السائحين وهناك خطة اعدتها الهيئة في اربيل لاستيعاب هذا العدد من السياح مثل السنوات الماضية”.

وشهدت محافظة السليمانية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل، ما أسفر عن مصرع 15 شخصاً وإصابة 12 آخرين من عائلة واحدة وأقارب لهم كانوا يزورونهم.

وبعد انفجار السليمانية بخمسة أيام، وقع انفجار غازي في قسم داخلي للطلبة يضمّ فرناً وراح ضحيته خمسة أشخاص، ثلاثة من عناصر شرطة دهوك، بينما جرح أكثر من 30 آخرين.

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