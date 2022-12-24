الأمة واللمة!!

الأمة: جماعة من الناس تجمعهم روابط تأريخية مشتركة.

اللّمة: الناس المجتمعون

واللمة لا تفضي إلى ما ينفع , بل تكون موئلا للفوضى والإضطراب , بعكس الأمة التي تشدها روابط عضوية ذات قيمة إنجازية عالية.

فالعرب رغما عنهم أمة ولا خيار عندهم للبقاء والحفاظ على وجودهم إلا بالعودة إلى منطق ومنهج الأمة , وما عدا ذلك سيتحولون إلى لمة , مما يعني الضياع والتشتت والإنقراض , ويصبحون لقمة سائغة وسهلة بأفواه المفترسين.

وأمتهم وجدت لتبقى , وهذا يفرض عليهم صياغة كيانها المعاصر والإبتعاد عمّا يساهم بالضعف والهوان.

العرب يمتلكون مقومات الأمة القوية المتحدية , القادرة على فرض إرادتها وتحقيق أهدافها , فلديها السلطة الإقتصادية والروحية والجماهيرية , ولا توجد أمة لها خصائلها ومميزاتها , ومَعين تمكنها المتنامي السامي النبيل , فالعديد من أمم الأرض تحاول أن تجد مشتركات تظهرها على أنها كيان متماسك , وفي حقيقتها , نسيج متهلهل محكوم بقبضة القانون المتسلط المستبد العنيد.

إن الواقع المعاصر والتطورات العالمية المتسارعة , تفرض على العرب وبقوة أن يتمسكوا بعروبتهم ويتجسدوا في كيانهم المتوحد , المتفاعل بإيجابية وقوة خلاقة ذات إنطلاقات واعدة.

القوة تعني التفاعل الإيجابي المتماسك المعتصم بثوات ذات قيمة حضارية وقدرات لتأمين المصالح المشتركة وتأكيد إطلاق الطاقات المجمتمعية , وإستثمارها وتنميتها لتكون ذات دور متميز في مسيرة الحياة.

د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط