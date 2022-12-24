Posted on by

الأمة واللمة!!

الأمة: جماعة من الناس تجمعهم روابط تأريخية مشتركة.
اللّمة: الناس المجتمعون
واللمة لا تفضي إلى ما ينفع , بل تكون موئلا للفوضى والإضطراب , بعكس الأمة التي تشدها روابط عضوية ذات قيمة إنجازية عالية.
فالعرب رغما عنهم أمة ولا خيار عندهم للبقاء والحفاظ على وجودهم إلا بالعودة إلى منطق ومنهج الأمة , وما عدا ذلك سيتحولون إلى لمة , مما يعني الضياع والتشتت والإنقراض , ويصبحون لقمة سائغة وسهلة بأفواه المفترسين.
وأمتهم وجدت لتبقى , وهذا يفرض عليهم صياغة كيانها المعاصر والإبتعاد عمّا يساهم بالضعف والهوان.
العرب يمتلكون مقومات الأمة القوية المتحدية , القادرة على فرض إرادتها وتحقيق أهدافها , فلديها السلطة الإقتصادية والروحية والجماهيرية , ولا توجد أمة لها خصائلها ومميزاتها , ومَعين تمكنها المتنامي السامي النبيل , فالعديد من أمم الأرض تحاول أن تجد مشتركات تظهرها على أنها كيان متماسك , وفي حقيقتها , نسيج متهلهل محكوم بقبضة القانون المتسلط المستبد العنيد.
إن الواقع المعاصر والتطورات العالمية المتسارعة , تفرض على العرب وبقوة أن يتمسكوا بعروبتهم ويتجسدوا في كيانهم المتوحد , المتفاعل بإيجابية وقوة خلاقة ذات إنطلاقات واعدة.
القوة تعني التفاعل الإيجابي المتماسك المعتصم بثوات ذات قيمة حضارية وقدرات لتأمين المصالح المشتركة وتأكيد إطلاق الطاقات المجمتمعية , وإستثمارها وتنميتها لتكون ذات دور متميز في مسيرة الحياة.

د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close