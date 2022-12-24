الحشد يعمم “حالة الاستنفار القصوى” في ديالى لـ3 أسباب



أعلن آمر لواء 23 في الحشد الشعبي، بشير العنبكي، اليوم السبت، تعميم حالة الاستنفار القصوى في كل قواطع ديالى، فيما حدد ثلاثة أسباب لهذا التعميم.

وقال العنبكي في حديثإن “حالة الاستنفار القصوى، تم تعميمها، في كل قواطع ديالى بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتشكل سيول في أكثر من 10 مناطق ضمن حمرين وغيرها في الساعات الماضية”، لافتا إلى أن “الاستنفار يأتي لثلاث أسباب أبرزها منع اي محاولة إرهابية لاستغلال الأنواء الجوية، والاستجابة الفورية لأي مناشدة إنسانية وتوحيد الجهد الهندسي للتدخل في حالات الطوارى القصوى”.

وأضاف أن “ألوية الحشد الشعبي طرحت أرقاما ساخنة للاتصال الفوري للمواطنيين، من أجل الاستجابة لأي مناشدة أو استغاثة فورية مع التنسيق مع الادارات المحلية من اجل التدخل الفوري في حالات انقاذ الاهالي اذا ما تعرضو ا الى سيول جارفة”.

وشهدت عدة محافظات في العراق، أمطارا متفاوتة الغزارة منذ ظهر يوم أمس واستمرت حتى صباح اليوم، بيد أنها تسببت بتشكيل سيول جارفة، اجتاحت منطقة جلولاء في محافظة ديالى.

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