رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية في أربيل



اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة (23 كانون الأول 2022)، حيث عقد الجانبان اجتماعاً لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.

و أفادت الأنباء بأن رئيس إقليم كوردستان ورئيسة الوزراء الإيطالية، يبحثان في اجتماعهما الحرب ضد داعش، والأوضاع في العراق والمنطق، إلى جانب المساعدات الإيطالية لإقليم كوردستان.

ووصلت جوجيا ميلوني إلى أربيل، ظهر اليوم الجمعة (23 كانون الأول 2022)، وكان في استقبالها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وذلك بعد زيارتها لبغداد، حيث عقدت عدداً من الاجتماعات.

وهذه هي الزيارة الأولى لجورجيا ميلوني إلى العراق وإقليم كوردستان، منذ تسلمها منصب رئيسة الوزراء في إيطاليا قبل شهرين.

يشار إلى أن إيطاليا عضو في التحالف الدولي ضد داعش، منذ أيلول 2014، ولديها 900 جندي ومستشار في إقليم كوردستان والعراق، بحسب التحالف الدولي ضد داعش.

كما تعد إيطاليا إحدى الدول التي تشارك في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة والشرطة في إقليم كوردستان والعراق، حيث قامت لغاية الآن بتدريب وتأهيل 58 ألف من قوات البيشمركة والشرطة، والقوات الأمنية العراقية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماتيو رينزي، قد زار إقليم كوردستان في آب 2014، وأجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان حينها، ونيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان آنذاك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط