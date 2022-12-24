قصيدة : عيد الميلاد للفقراء

للشاعرة المجرية : ماجدولنا كوون

ترجمة مهدي قاسم

نافذة مكسورة ، باب مهترئ ، شقة غير دافئة ،

لا يمكن سماع النحيب في أي مكان من الداخل ،

فالذين يجلسون في الداخل يشعرون بجوع و برد

و يواجهون فداحة المحنة معا

إذ إنهم يدفئون بعضهم بعضا باحتضان بحميمية

حتى يسمع كل واحد منهم خفقان قلب الآخر

لأن تلك النبضات ذاتها تهبهم قوة جديدة

عندما يشعرون بدفء الدموع في أعينهم.

الحياة لم ترحمهم ، و كان مصيرهم مؤلما

ولكنهم مع ذلك يجدون شيئا من مسرة شحيحة و أسى باهتا

لأن أعياد الكريسماس ستكون كاملة و سعيدة

عندما يكون المهمين لبعضهم البعض ملتقين سوية

نحن نعتقد بأنهم فقراء ، ولكنهم في قرارة أنفسهم أغنياء !،

حينما المحبة في قلوبهم تشع كذهب ،

وطالما إن المحبة تشع في قلوبهم كذهب

سيكونون هم الناجين اليوم و غدا أيضا.

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