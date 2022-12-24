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مجموعته القصصية الخامسة ليلة الحناء

مجموعته القصصية الخامسة ليلة الحناء عن دار شمس للنشر والاعلام في القاهرة،حاولت المجموعة القصصية القصيرة جدا (ليلةالحناء )أن تعبر عن قضايا المجتمع،واشكالاته المختلفة والمتضاربة، ومشاكله المتلونة في عدةنصوص تحت عناوين لافتة ودالة …مع حيازة اغلب نصوص المجموعة على قفلة مدهشة مناسبة، احتوت المجموعة القصصيةالجديدة للكاتب على أكثر من ثمانين نصا سرديا بين الفلسفية الفكرية والاجتماعية ، لكن يغلب عليها الطابع الاجتماعي، الذي يكشف سلبيات المجتمع العربي على وجه التحديد ، حيث يحرق السارد كثيرا من الحجب ، ويهدم كثيراً منالجدران التي تخفي خلفها أكواما من سوء الخلق .

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