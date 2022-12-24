محافظ كركوك وكالة: إصابة ضابط وشرطيين اثنين بهجوم “فردي” على سيطرة جنوب دوميز



أفاد محافظ كركوك وكالة، بإصابة ضابط وشرطيين اثنين في تعرض “فردي” على سيطرة جنوب دوميز، فيما أكد قائد شرطة كركوك أن الوضع الأمني “مستقر وجيد جداً”.

وقال محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري في مؤتمر صحفي رفقة قائد شرطة المحافظة، ليلة الخميس (22 كانون الأول 2022)، إن “الحادث حصل في السيطرة الجديدة جنوب دوميز بكركوك”، والتي تقع في العراء.

وأوضح أن السيطرة تعرّضت لإطلاق نار، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة المصدر.

وأكد المحافظ راكان الجبوري أنهم “سيقارعون المهاجمين، وتحقيقات القوات الأمنية ستتوصل إلى نتيجة بشكل جدي وعلمي”.

راكان الجبوري، بعث رسالة اطمئنان إلى أهالي كركوك، بمتابعة القضايا الأمنية بدقة للوصول إلى نتيجة.

وصرح بأن هنالك إصابات طالب “ضابطاً وشرطيين اثنين”.

وحول صحة الأنباء حول تدهور الوضع الأمني في كركوك، شدد على أن الحادثة “فردية، وهي عبارة عن تعرض لإحدى النقاط، وقد لاذ المنفذون بالفرار، وتتم متابعة الوضع حالياً من قبل الاستخبارات والقوات الأمنية”.

من جانبه، قال قائد شرطة كركوك كاوة غريب، في المؤتمر الصحفي إن “نحن الآن في موقع الهجوم، أوكد لأهالي كركوك ما قاله المحافظ، الحادثة حالة انفرادية، قام مسلحون يستقلون دراجة نارية برش الرصاص على عناصر الشرطة، نحن نجري تحقيقاتنا حول الواقعة وسيتم القاء القبض في المستقبل القريب على منفذي هذا الهجوم المقرف على نقطة ساتر كوباني 55”.

وأضاف ان “الأضرار المادية تجسدت بإصابة 3 عناصر دون سقوط قتلى، وأن حالتهم الصحية جيدة”.

وعن الوضع الامني في كركوك ، أكد غريب أن وضع المحافظة الأمني جيد جداً ومستقر، وهذه حادثة انفرادية مشابهة لتلك الحوادث الانفرادية التي تحدث في كل مكان، لكن المهم ان نتوصل إلى ملابسات الجريمة، وكشفها خلال الساعات المقبلة او يوم غد، والقاء القبض على الفاعلين”.

قائد شرطة كركوك، نوّه فيما يتعلّق بنوعية الحادث الى انه “لا يمكنني الجزم فيما إذا كان حادث الهجوم إرهابياً أو جنائياً لحين إكمال التحقيقات والوصول الى النتائج”، مؤكدا ان “كركوك مطمئنة، بوجود جميع القيادات الأمنية، وجميعنا نعمل بيد واحدة”.

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