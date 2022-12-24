مسرور بارزاني يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية في أربيل



استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مطار أربيل الدولي.

ووصلت ميلوني مع الوفد المرافق لها، ظهر اليوم الجمعة، الى مطار اربيل الدولي، وكان في استقبالها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ومن المقرر ان تتفقّد ميلوني القوات الإيطالية من جنود ومستشارين عسكريين في إقليم كوردستان.

كما ستجتمع، رئيسة وزراء إيطاليا خلال تواجدها في أربيل، مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان. ومن المنتظر أن تبحث معهم العلاقات الثنائية بين الطرفين، وخصوصاً فيما يخص ملفات التعاون الاقتصادي، التنمية، ومحاربة الإرهاب.

وصلت ميلوني الى بغداد، صباح اليوم الجمعة، في زيارة رسمية، تهدف خلالها الى تفقد قوات بلادها المتواجدين في العراق ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وبدأت رئيسة الحكومة الإيطالية اول اجتماعاتها مع نظيرها العراقي محمد شياع السوداني، ومن ثم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، واختتمت لقاءاتها في بغداد مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأكّدت ميلوني، على تقوية العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا، مؤكدةً دعم بلادها للعراق في جميع المجالات، مشيرة إلى أنه “ليس من السهولة الحصول على ازدهار وسلام في الشرق الأوسط دون عراق قوي”.

يشار الى انه يوجد في العراق 1000 جندي إيطالي، من ضباط ومستشارين عسكريين ضمن قوات التحالف الدولي، وكان للقوات الإيطالية دور في مواجهة تنظيم داعش، وحماية سدّ الموصل من الانهيار ايضاً خلال الحرب على التنظيم.

وفي المجال التجاري، يقدّر حجم الصادرات الإيطالية الى العراق، بـ 300 مليون دولار، سنوياً.

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