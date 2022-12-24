مصادر : جماعة الإخوان بمأرب تحشد عناصرها الجهادية نحو وادي حضرموت وعرماء بمحافظة شبوة*

مأرب/ خاص

رصدت مصادر محلية بمدينة مأرب اليمنية عن مواصلة قيادات بارزة في حزب الإصلاح ” الفرع المحلي لجماعة الإخوان باليمن“ نزولات ميدانية لمعسكراتها التي تظم بداخلها عناصر جهادية وارهابية مدعومة من نائب الرئيس اليمني المقال علي محسن الأحمر الذي تربطه علاقة وثقية بتلك العناصر الإرهابية منذ حرب احتلال الجنوب بصيف 1994 م ، وحثهم على ضرورة المشاركة الى جانب المعسكرات الموالية لهم في مديرية عرماء بمحافظة شبوة وكذلك المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضرموت.

واكدت المصادر ان القيادي البارز بتنظيم القاعدة والمطلوب دولياً خالد العرادة الذي يحمل رتبة عسكرية بالجيش الوطني الموالي لجماعة اخوان اليمن وظهر اكثر من مرة بجانب علي محسن الاحمر اثناء زيارة الجبهات في العام قبل الماضي دشن نزولات ميدانية خلال اليومين الماضيين لعدد من المعسكرات التي يقودها ودفع بتعزيزات الى المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضرموت واخرى لتعزيز اخر معسكرات الاخوان في مديرية عرماء بمحافظة شبوة.

واضافت المصادر ان العرادة خلال محاضرات تحريضية القاها داخل معسكرات الحشد الشعبي التابعة لجماعة الاخوان بمأرب هاجم فيها التحالف العربي وقوات النخبة الحضرمية والمجلس الانتقالي وقواته المسلحة وتوعدهم بتنفيذ عمليات موجعة وتصفية لقيادتها واعادة السيطرة على حضرموت وشبوة.

وفي ظل حملات التحشيد والتعبئة العامة داخل معسكرات اخوان اليمن ومراكز التدريب للعناصر الإرهابية نحو مديرية عرماء بمحافظة شبوة و المنطقة العسكرية الاولى التي يطالب اهالي وادي حضرموت بخروجها من مناطقهم وفقاً لمخرجات مشاورات واتفاق الرياض وهو الامر التي ترفض تنفيذه جماعة اخوان اليمن وتتمرد على مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي وتكرر سيناريوا تمردها كما حصل في محافظات الجوف ومارب وشبوة وابين لمحاولة الحفاظ على موطئ قدم لها في حضرموت والمهرة وتعتبر ذلك قضيّة مصيرية ومستقبل جماعة الإخوان في اليمن ، وذلك بعد أن سلمت معاقلها في محافظات الشمال لمليشيات الحوثي.

وكشفت المصادر عن دور تنظيم داعش الارهابي و قيادته الجديدة التي تتخذ من مارب ولاية اسلامية له عن تحشيد عناصره الى وادي حضرموت ، خصوصاً بعد اعلان فرع التنظيم بولاية مأرب باليمن بقيادة الامير خالد العرادة في وقت سابق مبايعته أمير التنظيم الجديد “أبو الحسن الهاشمي القرشي”.

ونشرت حسابات موالية لتنظيم داعش الإرهابي على موقع التغريد العالمي “تويتر” صورة تظهر مجموعة من مسلحي تنظيم الدولة (داعش) في اليمن بينهم امير ولاية مأرب خالد العرادة المقرب من المحافظ المنتمي لجماعة اخوان اليمن سلطان العرادة ، وهم يعلنون مبايعة أمير التنظيم الجديد “أبو الحسن الهاشمي القرشي”.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت في 2017 اسم “خالد علي مبخوت العرادة” على قائمة المطلوبين رسمياً من قيادات تنظيم القاعدة الارهابي ووصفته في نص القرار بالمسؤول الكبير في تنظيم القاعدة بجزیرة العرب ، وقالت إنه يقوم بتسيير الدعم المالي للتنظيم، بما في ذلك الدعم لقیادة القاعدة في جزیرة العرب .

وقالت وزارة الخزانة الامريكية’ إن العرادة أحد قادة معسكر التنظيم الذي تلقى مدفوعات نقدية من التنظيم مقابل الدعم اللوجستي وبالإضافة إلى ذلك، وفر العرادة أسلحة ومقاتلين إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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