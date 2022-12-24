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مصرع ثلاثة شعراء شعبيين بحادث مروع جنوبي العراق


افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع 3 أشخاص من الشعراء الشعبيين في المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكر المصدر ان “ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير مروع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة”، لافتا إلى أنه “من بين المتوفين مسؤول اللجنة الامنية السابق في المجلس البلدي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة”.

واضاف المصدر، ان “المتوفين الثلاثة وهم كل من: عبدالامير مسير حسين، وفليح حسن ثويني، وهيثم ذياب شرشاب يعدون من الشعراء الشعبيين في المحافظة”.

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