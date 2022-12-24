مع الانخفاض المستمر بدرجات الحرارة … وزير الهجرة توجه بالاستمرار في توزيع النفط الأبيض بين مخيمات النازحين

وجهت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم الجمعة، كوادر الوزارة بالاستمرار في توزيع مادة النفط الابيض على النازحين المتواجدين في المخيمات، مع الانخفاض المستمر بدرجات الحرارة في المناطق الشمالية من البلاد.

حيث قامت فرق الوزارة بتوزيع أكثر من (٣٢٥) ألف لتر من مادة النفط الأبيض للنازحين المتواجدين في مخيمي بحركة وديبكة بمحافظة اربيل بواقع ١٣٨١ أسرة نازحة، ومخيم ايسيان في قضاء شيحان التابع لمحافظة دهوك بواقع ٢٥٥٦ اسرة نازحة، و ٩٢٣ أسرة نازحة في مخيم كبرتو ١ التابع لقضاء سميل.



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