منة شلبي: المخدرات المضبوطة لا تخصني.. ومررت بـ4 بلدان قبل العودة إلى مصر



الممثلة المصرية منة شلبي ستحاكم بتهمة حيازة “الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا” (الفرنسية)

23/12/2022

كشفت وسائل إعلام مصرية عن مجريات تحقيق السلطات مع الممثلة منة شلبي، بعد ضبط مواد ممنوعة بحوزتها في مطار القاهرة الدولي إبان عودتها إلى البلاد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، نفت شلبي خلال التحقيقات علاقتها بالمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتها أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أنها تنقّلت بين عدّة دول خلال الفترة الأخيرة، “فسافرت إلى السعودية لأداء فريضة الحج (في يوليو/تموز الماضي)، ثم الإمارات لحضور عرض فيلم جديد لي، ثم اليونان للاحتفال بعيد ميلادي”.

كما أشار المصدر إلى أن الممثلة المصرية قالت لجهات التحقيق إنها تدخن الـ”فيب” (vape) فقط، ولا تتعاطى أي مواد مخدرة؛ مؤكدة أنها لم تكن تحمل سوى أدوات تجميل و”فيب” تدخين.

وكانت محكمة مصرية حددت، الأربعاء الماضي، يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل موعدا لبدء محاكمة منة شلبي أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، في قضية اتهامها بإحراز “الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، فقد ثبت أن الأكياس والزجاجات والأقلام وقطع الحلوى التي تم ضبطها مع الممثلة المصرية كانت محشوة بالماريغوانا، ما دفع سلطات الجمارك لإخضاعها إلى تفتيش ذاتي وكامل دون أن يسفر التفتيش عن شيء.

وأثناء عودة منة شلبي من الولايات المتحدة الأميركية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضبط مفتشو الجمارك في مطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.

وجاءت أزمة الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، لتؤجل عرضها المسرحي “ساعة الحظ” -وهو من إخراج أشرف زكي- والذي كان من المفترض أن تشارك به ضمن موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن آخر عمل قدمته منة شلبي كان مسلسل “بطلوع الروح” في رمضان 2022، وحصلت عن دورها في المسلسل على العديد من الجوائز.

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