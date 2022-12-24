وكيل وزارة الثقافة من (مدرسة تأهيل الأحداث) يؤكد.. (للثقافة دور مهم في امكانية انعاش الظروف الاجتماعية)

في بادرة هي الأولى من نوعها، نظمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع (مركز شغف للثقافة والفنون) فعالية نوعية، لمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة، قدمت خلالها منهاجا ثقافيا ونفسيا، لصالح الطالبات المودعات في مدرسة تأهيل الأحداث للبنات التابع لدائرة الاصلاح في وزارة العدل، صباح يوم الخميس 22/12/2022، بحضور وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عماد جاسم ومدير دائرة الاصلاح كامل أمين، والمايسترو مصطفى زاير، وناشطون في مجال حقوق الانسان.

حيث أكد وكيل الوزارة في كلمته على أهمية إقامة الفعاليات والنشاطات الثقافية خارج جدران المؤسسات، وبحضور الجهات المهمشة والمنسية، وان يكون الفن شريكا اساسيا في توجيه الامزجة والعقول والنفوس.

مضيفا (ان حرص السيد كامل امين، على مد جسور التعاون مع المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني انما ليؤكد دور الثقافة في امكانية انعاش الظروف الاجتماعية).

كما ثمن مبادرة الفنان مصطفى زاير في مشاركته مع اعضاء اوركسترا السلام لتقديم الاصبوحة بالاضافة الى تطوعه في تقديم آلات وعروض موسيقية لطالبات هذه المدرسة. وكذلك أثنى على منظمات المجتمع المدني واتحاد الادباء متمثلا بالشخصيات الحاضرة التي تقدمت بخطوات هادفة للتبرع بمكتبة وتنظيم معارض للرسم وتنظيم امسيات وورش للفنون اليدوية.

فيما جاءت كلمة مديرة مدرسة تأهيل الأحداث، السيدة زمن، مثمنة للفعالية الثقافية لما تمثله من اسناد ودعم للبرامج الاصلاحية المعدة، مؤكدة على ان النشاطات الثقافية والفنية تسهم في بلورة وبناء شخصية الحدث، من المودعات في المدرسة، وكذلك في اعادة الثقة بالنفس وبالتالي اعادة التكيف الاجتماعي.

وفي مساهمتها قدمت الفنانة والشاعرة غرام الربيعي توصيات فنية تحت عنوان (الفن كوسيلة لتحقيق السلام ومواجهة الضغط النفسي الناجم عن العنف)، فيما قدمت الدكتورة لمى حسني تمارين نفسية لمواجهة التحديات وبناء الحياة.

وكان للعرض الموسيقي والغنائي الذي قدمه المايسترو مصطفى زاير مع اوركسترا السلام للعود وقعا نفسيا مريحا وتفاعلا كبيرا.

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