يقترب العراق الآن من نقطة تحول أخرى ولديه فرصة جديدة

بقلم-نيرة النعيمي

من أين نبدأ ؟

اذا كانت الحكومة القادمة تضم على الأغلب سياسيين أٌقوياء, فإن تشكيل فريق إصلاحي متخصص لقيادة جهد إصلاحي واضح سيكون واجباً. مثل هذا الفريق يجب أن يفوض بالصلاحيات والاذرع اللازمة. يجب أن يعكس أي برنامج للإصلاح الدروس المستفادة من تجارب وإخفاقات الحكومات السابقة.

العديد من البلدان التي نفذت الإصلاحات بنجاح فعلت ذلك من خلال تشكيل فريق إصلاح خاص مرتبط بكبار المسؤولين التنفيذيين. يجب أن تشمل صلاحياتها تحديد أولويات الإصلاح والإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة بطريقة شبه مستقلة ، منفصلة عن القنوات الحكومية التقليدية.

كما يعمل الفريق على توفير الدعم الدولي والمحلي لنجاح البرنامج و توفير الوعي اللازم للمشاركة المجتمعية للمشاريع. فشلت كثير من المحاولات السابقة لوجود تشويش وخلط لدى اصحاب العلاقة بتنفيذ هذه البرامج.

عادة ما يتحلى العراقيون بالصبر على المسارات الصعبة والصعوبات التي يواجهونها معًا ، خاصةً عندما تكون الأهداف النهائية واضحة ، ولكن يجب أيضًا أن يثقوا في الخطة ويثقوا في المسؤولين عن تنفيذها. لسوء الحظ ، تزعزعت الثقة الآن ، ليس فقط في السياسيين ، ولكن في النظام بأكمله.

بقاء التحالف الداعم للحكومة وإمكانية الاصلاح

سيعتمد نجاح الحكومة القادمة بشكل أساس على قوة و تماسك التحالف السياسي الداعم اللحكومة وقدرته على تجاوز اسباب انفراطه. إدارة التناقضات بين ما يطلبه الشارع وما تتطلبه القوى السياسية ستكون من أهم الاختبارات لنجاح الحكومة المقبلة. الطريقة التي تتعامل بها مع الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل قد تسرع من تفكك الائتلاف الحاكم أو تطيل من بقائه. في حال تشكلت معارضة واسعة ، فإن قدرة الحكومة على البقاء ستتوقف على تحقيقها بسرعة لإنجازات واضحة توفر غطاءً شعبيًا كافيًا لمنحها مزيدًا من الوقت لإكمال ولايتها.

رائحة الثورة,التي حذرت منها منذ سنوات, أصبحت الآن ملحوظة للكثيرين- وليس فقط المحللين السياسيين والاقتصاديين المتشائمين أو علماء الاجتماع. إن لم تستجب الطبقة السياسية الحاكمة للدعوة الى إصلاح حقيقي وقبول التكاليف المترتبة على ذلك, ، فلا يمكن منع انهيار النظام من خلال تدابير قصيرة الأجل أو تجميلية. قد تؤجل أسعار النفط المرتفعة ما لا مفر منه طالما أن هناك ما يكفي من المال لدفع رواتب موظفي الحكومة ، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الإصلاح وتجعل من الصعب دفع الفاتورة عندما يحين موعد استحقاقها في النهاية.

يقترب العراق الآن من نقطة تحول أخرى ولديه فرصة جديدة ، ولو وجيزة ، لإحداث التغيير وإعادة هندسة النظام من خلال جعل المواطنين أولوية. خلافًا لذلك ، فإن إعادة تدوير إخفاقات الماضي لا تعني شيئًا سوى انتظار العاصفة القادمة.

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