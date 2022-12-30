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السوداني يوافق على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة


وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، في وزارة الداخلية، العميد غالب العطية، في تصريح متلفز، إن “العراق سجل تزايداً في العنف الاسري منذ انتشار جائحة كورونا، إذ تم تسجيل 1300 حالة عنف آسري ضد المرأة خلال العام 2022″، لافتاً إلى أنه “تم إعادة 169 فتاة هاربة إلى ذويها خلال العام الحالي”.

وأضاف أن “التنمر يندرج ضمن العنف الآسري”.

وإشار إلى أن “رئيس الوزراء وافق على زيادة نسبة النساء في كليات الشرطة”.

تحرير: غ. ف

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