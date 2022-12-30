المرجع الخالصي يحذر من مخطط لإثارة التنافر الاجتماعي بتصعيد الأزمات الاقتصادية…



واعادة المجتمع الى سنوات الخلافات والصراعات القديمة

تحدث سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق لـ 30 كانون الأول 2022م، عن السنن والبدع وضرورة الالتزام بما سنّه الله ورسوله (ص)، والانتباه إلى مثيري الفتن الذين يريدون إعادة الاحداث إلى مجرياتها القديمة كما يقال؛ لأنهم مسخرين لكي يشغلوا الناس بالمعارك الجانبية، فتارة تكون اقتصادية، وتارة سياسية، وأخرى تاريخية وهكذا، فهم يتركون قضايا البلد المركزية والجوهرية وأزماته الطاحنة، ولا يعلمون أي شيء لإنقاذه مما يمر به، مؤكداً بأن هذا هو ما يريده البعض بأن يصرف الأنظار عنه بعلم او بغير علم.

وتابع قائلاً: بينما الاصل في هذا الامر هو دائماً العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله المصطفى (ص) وبناء المجتمع على الأساس الاخلاقي لا على أساس التنافر، فيعرف صدق الداعية بضبطه الإيماني، وبألفاظه وبكلماته، أما الذي يتكلم بالكلام البذيء والسباب والشتائم فانه لا يشكّل اي حقيقة يمكن ان يلتزم بها الدعاة الى الله سبحانه وتعالى؛ لان الذي يريد رضا الله يجب ان يكون مؤدباً ومهذباً وراقياً فيما يقول، فقد قال الله تعالى لرسوله الكريم (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) القلم:4، فما سُمع من رسول الله (ص) كلامٌ جارح ولا بذيء، فهذه سيرة العترة وتلك سيرة المنافقين المدلسين انفسهم في جملتنا؛ اي المندسين الذين يخدعون الناس بالولاء الزائف الكاذب، والذين يريدون ان تسير الناس في طريق الجاهلية بهذا الاسم وذاك الاسم. وفي التاريخ كان الائمة (ع) لا يحذرون اصحابهم من شيء كما يحذرونهم من الغلاة، وهذا أمر معلوم ومعروف ومشهور في التأريخ.

وفي الشأن السياسي حذر سماحته من المخطط المعروف الذي يريد احداث التنافر او الخلل الاجتماعي هذه الأيام بسبب الازمات الاقتصادية واشغال الناس فيها من خلال حصول بعض الاضطرابات، منها مثلاً: رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي مجدداً رغم وعود الحكومة بعدم رفع قيمة الدولار!!، والان بدأت عملياً تفرض نفسها مجدداً.

وتابع قائلاً: رغم استنكارنا لهذا التصرف فإننا نعتبر بأن هذه الخطوة هي احدى الوسائل لإشغال الناس عن الازمات الحقيقية لأمة، كما انها ستؤدي إلى حصول ازمة اجتماعية داخلية لا يمكن ان يتحكم في مآلاتها.

وأكد سماحته على ان موقفنا من العمل السياسي في العراق معروف، وهو قائم على وحدة أبناء البلد لتحقيق مصالحهم الكبرى من خلال هوية العراق واستقلاله ووحدته، ومن الناحية الأخروية هو العمل بكتاب الله تعالى وسنه رسوله (ص) والالتزام بدين العترة الطاهرة الذي هو دين الإسلام، دين العترة الطاهرة، دين السماح والسلام، لا دين مختلق ولا دين غلاة ولا جهلة، ولا دين بدع وخرافات، وديننا أحكامه معلومة ومعروفة يعرف فيها المدلسون انفسهم في جملتنا، والذين تصنعهم اجهزة العدو الخارجي المعروفة.

واضاف: ان موقفنا من العملية السياسية كان جلياً واليوم بدأ الناس يعودون إليه وينتبهون، حتى من المعاندين، وحتى الذين اخطأوا، وحتى الذين استفادوا واستغلوا.

وقال: فقد تفاجئنا بكلام بعض الأشخاص الذي بدأوا يتحدثون عن وجوب العمل والتمسك بالمواقف المستقلة للعراق، وعدم الانصياع للإرادة الامريكية التي تريد الاضرار بالعراق، ولم يعلم هؤلاء بأن هذا الكلام البديهي لا يتعلق بأصل التدين كما هو مطلوب، وانما يتأثر عندهم بإستغلال أمريكا المالي وهذا الامر أيضا كان الجميع يعرفه، او يغضب البعض لوجود خسائر في الأموال بينما هم لم يغضبوا للاستقلال والبلد والشريعة والدين.

وتابع: فيأتي اشخاص يقولون فشلنا في الحكم، وآخر يعتذر للشعب العراقي، وآخر يدعو لإزالة كل الطبقة السياسية الحاكمة، ثم يصرّون على العمل بنفس المنهجية ونفس النظام دون إحداث أدنى تغيير، بل ويقدمون التنازلات للأمريكان، جاءوا بأشخاص هم يعتبرونهم سبب الفشل كما فعلوا في الدورات الماضية، بل اتهموهم بالتآمر على قادة النصر كما هم يعلنونه ويسمونه، فهذا كله يدل على عقم وعدم قدرة هذه الطروحات على إحداث التغيير.

ولفت إلى ان أمثال هؤلاء أصبحوا مكشوفين لأنهم يشيرون إلى الازمة الحاصلة في البلاد، ولا يعملون على إنقاذ البلد من خلال اطروحة واحدة ثابتة راسخة هي الاستقلال والوطنية الحقيقية التي يجب ان تبنى على أساس الدين والايمان وان تبنى على اساس وحدة الشعب العراقي، بل من خلال اطروحات واكتشافات متأخرة وجاهلة وعقيمة في كثير من الأحيان.

وأعلن سماحته بأن هنالك مشروع سياسي وطني قائم في العراق سيطرح نفسه بشكل تلقائي للمرحلة القادمة، وعلى الجميع ممن يريد الإسهام في إنقاذ بلده ان يعمل بجد وبصدق وإخلاص في سبيل ذلك.

وختم سماحته في الشأن الإقليمي والدولي، مشيداً بالحوار الذي جرى بين تركيا وسوريا وروسيا في موسكو، قائلاً: هذا ما أكدنا عليه في بداية الازمة السورية بضرورة الحوار والتفاهم الداخلي، خاصة في رسائلنا للفرقاء السياسيين الذين تورطوا في المشروع السوري بضغوط أمريكية وبخدع إسرائيلية.

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