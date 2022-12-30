بسبب الأهلي.. شاب يطلب «واسطة» السيسي والأخير يرد: «متدخلنيش مع الخطيب»



شهدت احتفالية ‘قادرون باختلاف’، التي أقيمت في مصر أمس الأربعاء، موقفاً طريفاً بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشاب من أصحاب الهمم.

وحضر السيسي جلسة بعنوان ‘أسأل الرئيس’، أقيمت على هامش احتفالية ‘قادرون باختلاف’ في موسمها الرابع، تحت شعار ‘لينا مكان’.

وخلال الجلسة، طلب شاب من أصحاب الهمم يدعى محمود أحمد، من الرئيس المصري أن يتيح له فرصة اللعب في النادي الأهلي، ورد السيسي مازحاً: ‘متدخلنيش مع الخطيب (رئيس الأهلي)’.

وأضاف: ‘حاضر، وزير الشباب والرياضة بيقولي سهلة إن شاء الله’.

ومن جانبه كلف محمود الخطيب رئيس الأهلي، خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والعجمي السعيد رئيس جهاز أصحاب الهمم، وياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب محمود أحمد بطل ألعاب القوى، لتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل قلعة الأهلي.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات السيسي، بعدما حرص على الالتقاء بأصحاب الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

ورد الرئيس السيسي، على سؤال حول كيفية وصول مصر إلى كأس العالم، حيث قال: ‘لا شيء يمكن تحقيقه بدون جهد أو إصرار، كرة القدم ليست مجرد لعبة، العالم كله يحب التفوق فيها، نملك أعداداً كبيرة من الشباب، فهم 60% من تعداد شعب مصر، لكن المهم كيف نكتشفهم وندربهم ونطورهم، الشاب أيضاً عليه أن يعلم أنه لن يصل لأحلامه إلا بالجهد الكبير داخل وخارج الملعب’.

وأكمل: ‘لن يحدث ذلك بتوفير مدربين جيدين أو توفير ملاعب جيدة فقط، لكن لابد من تكامل المهمة بين الدولة والأسرة والشاب الذي يمكنه لعب كرة القدم’.

وأتم: ‘لو استطعنا فعل ذلك وأعطينا الفرصة للشباب للتدرب بشكل جيد، سنصل إلى المونديال، ونحقق الكثير من الإنجازات’.

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