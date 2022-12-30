ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في دوري اليد الممتاز



انطلقت اليوم الجمعة، منافسات دوري اليد الممتاز بجولتها الـ11، وأسفرت النتائج عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد. وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد اليد المركزي حسام عبد الرضا إن “النتائج اسفرت عن فوز الشرطة على ضيفه الكوفة بنتيجة 46 – 30 هدفاً، وجرت المباراة في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية”.

واوضح عبد الرضا، أن “فريق نادي ديالى تعادل مع مضيفه كربلاء بنتيجة 22 – 22 هدفاً وجرت المباراة في قاعه كربلاء.

ووفقاً لعبد الرضا، فاز فريق نادي الحشد على مضيفه فريق نادي الكوت بنتيجة 43- 23 هدفاً وجرت المباراة في قاعه الكوت.

كما فاز فريق نادي الفتوة الموصلي على مضيفه فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 35- 30 نقطة وجرت المباراة في قاعه المعهد بميسان. واعتبر الاتحاد فريق نادي التعاون فائزا على ضيفه بلدية البصرة بنتيجة 10 – 0 لعدم حضور الاخير.

واضاف عبد الرضا ان “الاتحاد عاقب فريق المسيب الذي كان من المقرر استضافته نادي الجيش في قاعة المعهد بالمسيب واعتبره خاسرا 0-10 لعدم توفر انارة القاعة ، ليقرر الحكام بعدم اقامة اللقاء لعدم جاهزية القاعة رغم حضور الفريقين”.

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