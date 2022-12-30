خطيب التيار الصدري في البصرة ينتقد القائمين على بطولة خليجي 25



2022-12-30

وجه خطيب التيار الصدري في صلاة الجمعة المركزية بمنطقة خمسة ميل في محافظة البصرة هادي الشوكي، انتقاداً الى بعض القائمين على اقامة خليجي (25) بعد تداول أنباء تتحدث عن أن منظمي البطولة لديهم نية اقامة حفل غنائي في يوم الإفتتاح.

وقال الشوكي من خلال خطبته اليوم، إن “الغناء من المحرمات في الدين الإسلامي الحنيف الذي يعتنقه نسبة 97٪؜ من السكان ، فاحترام هوية الشعب العراقي المسلم المنصوص عليها دستوريا أمر ملزم خصوصا وان الافتتاح ينقل لدول عديدة ، فهل من المناسب تصدير هذا المشهد المخالف للأسلام وللتقاليد العراقية الاصيلة”؟

وأردف بالقول إنه “لا يصح ان نستنسخ ما يفعله الغرب ونتلقاه دون محاكمة له بمدى انطباقه مع ديننا ومبادئنا وتقاليدنا السليمة ، فمجرد ممارسة دول الغرب لهذا الفعل لايصبح مبرراً لنا بفعله وممارسته.

واوصل الشوكي قائلا، إن “الافتتاح يجب ان يكون بقراءة آيات من القرآن الكريم خصوصا وان الدول المشاركة بالبطولة وشعوبها مسلمة وهو مرتكز وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم ، ويضاف لذلك نشيد موزون يتضمن معاني معبرة عن مشتركات هذه الدول وشعوبها ومستذكرة لعوامل توحيدها الكثيرة ومبرزة للقواسم الجامعة بينها ، فتكون فرصة لبعث روح الاعتزاز والفخر بما يجمعنا ويوحدنا”.

واختتم خطيب جمعة الصدريين في البصرة خطبته بالقول “لا يخفى على ذوي العقول الراجحة والغيرة ان تجمعا بهذا العدد من الجمهور الذي سيحضر افتتاحية البطولة ويضم الرجال والنساء ، فانه سيكون موضعاً لاثارة النزوات الدنيئة التي تحفزها عادة فعاليات الغناء وما يرافقها من افعال منافية للحياء والعفة، فلماذا تتسبب الدولة بتوريط عشرات الاف الحاضرين بهذه المعاصي وتعريض اعراض الناس للخدشة وانتهاك الحرمة”، حسب تعبيره.

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