علاج لحل الشباب يفتح الآمال أمام مرضى هشاشة العظام والمفاصل

علوم و تكنولوجيا



تمكن فريق من العلماء يقوم بالبحث عن علاجات جديدة لالتهاب مفاصل اليد إلى إنجاز جديد واعد أثناء تجارب على عقار تم تطويره في الأصل لعلاج حب الشباب والصدفية.

ونشر موقع (نيو اطلس) العلمي، تقريراً طبياً، قال فيه إن “العلماء تمكنوا من اكتشاف أن الدواء يمكن أن يمنع تطور مرض التهاب مفصل اليد في نماذج حيوانات المختبر، ويعملون حاليًا على البشر للتأكد من إمكاناته كعلاج إكلينيكي جديد”.

وأجرى البحث علماء في جامعة أكسفورد، بدأوا بدراسة المتغيرات الشائعة في جين يسمى (ALDH1A2)، والذي تم ربطه بالتهاب مفاصل اليد الحاد.

وتابع التقرير أن “الباحثين تأكدوا من هذا الارتباط من خلال الاعتماد على بيانات من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ثم حصلوا على غضروف مفصلي من 33 مريضاً من مرضى الزراعة العضوية أثناء خضوعهم لعملية جراحية”.

وتمت دراسة هذه العينات جنباً إلى جنب مع النماذج التجريبية، والتي مكنت الفريق من تحديد جزيء معين كان منخفضاً بشكل خاص في الأفراد المعرضين للخطر.

وتمكن الباحثون من “اكتشاف وجود علاقة متبادلة بين المتغيرات الجينية وانخفاض حمض الريتينويك والالتهابات التي تظهر في الزراعة العضوية”.

واتجه الباحثون إلى عقار يسمى (تالاروزول)، الذي تم تطويره لتثبيط عملية التمثيل الغذائي لحمض الريتينويك لعلاج حب الشباب والصدفية والأمراض الجلدية ذات الصلة. عند استخدامه في مفاصل الركبة لنماذج فئران التجارب، وكان الدواء قادرًا على تقليل إصابة الغضروف والالتهاب بعد ست ساعات. تم تكرار النتائج أيضًا في مفاصل خنازير خارج الجسم الحي.

وقالت الدكتورة نيها إيسار براون، وهي باحثة مشاركة في الدراسة ومديرة الأبحاث الصحية في جامعة أوكسفورد إنه “لا تزال الدراسة في مرحلة مبكرة، ولكن مع هذه النتائج المشجعة، فإننا نقترب خطوة كبيرة من قدرتنا على تطوير فئة جديدة من الأدوية المعدلة لعلاج هشاشة العظام، والتهاب المفاصل”.

ونظرا لأن عقار “تالاروزول” يتمتع بملف تعريف أمان مقبول لدى البشر، فإن العلماء يعلقون آمالًا كبيرة على مسار سلس للاستخدام السريري. لقد أجروا إثباتًا صغيرًا آخر لدراسة المفهوم لمعرفة ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج الأولية، ووضع الأساس لنهج علاج جديد للزراعة العضوية.

تحرير: ليندا.ر

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