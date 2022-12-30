فيديو .. الإفصاح عن تحقيقات حول أكبر عملية تهريب للنفط بالعراق: عبر ثلاث مراحل من خلال ضباط



أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، عن تفاصيل التحقيق في أكبر عملية لتهريب النفط جرت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق أبطالها ضباط ومنسبين إلى الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجهاز أرشد حاكم تلا فيه بيان تطرق به إلى جزء من تفاصيل التحقيق، وقال إنه “استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف تهريب النفط واستكمالا لسير التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن الوطني مع أكبر شبكة للتهريب في محافظة البصرة فقد توصلت اللجنة التحقيقية الى معلومات وتفاصيل تخص آلية التهريب”.

وأضاف أن عملية التهريب كانت تتم عبر ثلاث مراحل من خلال الضباط المتورطين والمنسق أو ما يسمى بالمندوب والمهربين، مبيناً أن مهمة الضباط والمنتسبين المتورطين هي تأمين الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام، وكذلك تأمين حركة الصهاريج ومهمة المندوب اصدار البرقيات الرسمية لحركة (الصهاريج) ناقلات النفط، ويتم اصدار البرقيات عبر صرف الأموال، او تصدر بأسماء مصانع ومعامل وهمية.

ومضى حاكم بالقول “وأما مهمة المهربين هي تسليم الأموال بعد البيع إلى المندوب التي يسلمها إلى الضباط المتورطين، وكل حسب عمله”، مشيرا إلى أنه يتم استحصال الأموال بصورة يومية وتقدر 490 مليون دينار للخرق الواحد”.

كما نوه المتحدث باسم الأمن العراقي، إلى أنه يقع الذي يُهرب منه النفط الخام على بعد 5 كلم عن الطريق الدولي السريع، وان عملية التهريب تقع في الليل فقط بواقع 20 – 30 (صهريجا) ناقلات النفط، مؤكدا ان هذه النقالات تم تحوير حمولتها من 36 – 44 الف لتر.

وزاد بالقول إن عملية السرقة تستمر من الخرق الواحد تستمر لمدة شهر كامل ثم تقوم ذات القوة المتورطة بالتهريب بالإبلاغ عن الخرق وغلقه ثم فتح خرق آخر في مكان جديد، مردفا أن ما تزال التحقيقات جارية مع المتهمين جميعا والذين بلغ عددهم 49 شخصا ما بين ضباط ومنتسبين وتجار ومهربين.

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن في مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفيما أشار إلى أن من بين أفراد الشبكة ضباط وتجار كبار، اوضح ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وقال السوداني في تغريدة له، “وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة”.

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