لاعبو الاولمبياد الخاص ينعون رحيل اسطورة كرة القدم بيليه سفيرهم العالمى



إبراهيم مدكور

2022-12-30

نعي لاعبو الاولمبياد الخاص فى برامج دول الشرق الاوسط وشما افريقيا سفيرهم الدولي بالأولمبياد الخاص وأسطورة كرة القدم البرازيلي “بيليه” والذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز ٨٢ عاما بعض صراع طويل مع المرض .ووصف المهندس أين عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي وفاة الاسطورة بيليه خسارة كبيرة لحركتنا الإنسانية بسبب حرصة الشديد على دعمها حتى خلال سنوات مرضة الاخير .

ومنذ سنوات كان يحرص “بيليه” على المشاركة ففي الأحداث الرياضية الكبرى للأولمبياد الخاص بصفته سفيرا دوليا لحركة الاولمبياد الخاص العالمية لإن للنجم البرازيلي صاحب يد بيضاء فى الأنشطة الإنسانية كمشاركته بالالعاب العالمية الصيفية وكان آخر حدث رياضي شارك به بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الكأس الإقليمي لكرة القدم (كأس ماجدة موسى) والتي استضافتها القاهرة عام 2014، حيث تسلم الجوهرة السوداء “بيليه” خلالها هدية تذكارية مقدمة من لاعبي الأولمبياد الخاص، عبارة عن رأس نفرتيتى، إضافة إلى ورقة بردى مكتوبة باللغة الهيروغليفية، تتحدث عن مصر الأمن والسلام، وعبارة “أنت سفيرنا المحبوب”، باعتباره سفير الأولمبياد الخاص الدولى، قبل أن يلقى ضربة البداية لمباراة منتخب مصر وليبيا فى الكأس ، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.

وتصدر الجوهرة السمراء “بيليه” قائمة السفراء العالميين للأولمبياد الخاص الدولي على اعتبار أنه من أوائل السفراء العالميين للأولمبياد الخاص الدولى منذ سنوات طويلة، والتي تضم الفنان الكبير حسين فهمي ومحمد على كلاى، وبكنباور والبطل الأولمبي بارت كونروميسى ، وميسى، ونجم الكرة الأفريقية ديدييه دورجبا، ونجما الكرة البرازيلية روماريو وكافو، وبطلة التزلج على الجليد ميشيل كوان، ونجم كرة السلة الأمريكية ديكيمبي موتومبو، ونجم كرة الطائرة الصربي فلاديمير جربيتش، وبطل سباقات التزلج السريع على الجليد أبولو أوهنو، غيرهم من مشاهير الرياضة العالمية.، ونجم السينما العربية الفنان حسين فهمى .

يعتبر أسطورة كرة القدم بيليه بنظر الكثيرين أعظم لاعب في كل العصور والفائز بكأس العالم ثلاث مرات وهو اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) وأفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المقرر أن تبدأ جنازة “بيليه” في ملعب أوربانو كالديرا المعروف باسم فيلا بيلميرو معقل فريق سانتوس في العاشرة من صباح الإثنين القادم وحتى الموعد نفسه من اليوم التالي الثلاثاء.

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