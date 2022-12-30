محرر ثقافي ذلك الزمان ومحرر ثقافي هذا الزمان !

بقلم مهدي قاسم

في تلك الأزمنة الغابرة التي كانت الصفحات والملاحق الثقافية للجرائد والمجلات تنبض بحركات ثقافية نشطة ، ذات ملامح إبداعية مميزة ورائعة ، يشرف عليها محررون ثقافيون متمكنون ( وهم كانوا ــ في الغالب ــ شعراء ونقاد أو روائيين ) يتمتعون بتجارب وخبرات ثقافية واسعة ، وكذلك بحس إبداعي متمكن و جيد ، يؤهلهم للتمييز بين ما هو نتاج ذات قيمة فنية و إبداعية جيدة و بين ما هو مجرد نصوص و خواطر سطحية مستهلكة ، و تجعلهم تلك الخبرات والتأهيل الثقافي لتحرير صفحة أو ملحق ثقافي أن يكون مميزا بنصوص مختلفة ومتنوعة : شعرا ، قصة قصيرة ، أو فصل رواية ، دراسة نقدية ، أو عرضا لكتاب أو مقابلة قيمة ومهمة مع أحد الشعراء و الكتّاب المعروفين ، فضلا عن متابعة أخبارية لتسليط الضوء على إصدارات جديدة أو معرض جديد للفن التشكيلي ..

حتى يمكن القول ، كأنما جاء هذا التأهيل والقدرة البارعين و المتجسدتين بالحس الثقافي العميق بغية التمييز والفرز بين النصوص ، أي بين ما هو ذات قيمة إبداعية فعلا و حقا ، وبين ما هو مجرد نص استهلاكي مقعر ، نقول كأنما جاء تجاوبا و تناسقا مع بروز كتّاب قصص قصيرة وروايات بارزين ، فضلا عن شعراء مهمين مجددين تركوا بصماتهم الإبداعية على الحركة الثقافية العربية لفترة طويلة ، و الذين كان القارئ المهتم ينتظر نصوصهم على صفحات وملاحق ثقافية يومية و اسبوعية و شهرية أو فصلية بكل حرص و اشتياق و اهتمام ..

أما الآن ( وهنا لا نقصد شخصا معينا بحد ذاته وبدون أي تعميم مطلق لوجود صفحات وملاحق ثقافية جيدة ومميزة ) أما الآن فنتصفح هذه الصفحة الثقافية أو ذلك الملحق الثقافي لنتفاجئ بنصوص منشورة بأبهة و تفنن بارزين !! ، ــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ تسمى ” شعرا ” أو قصة قصيرة جدا أو قصيدة الهايكو ، وهي نصوص لا تعدو أن تكون مجرد خاطرة او كلام منظوم ، بحيث بإمكان أية خريجة وخريج المدرسة المتوسطة كتابتها بكل بساطة ! ، لندرك سريعا :

أنه لو لا الخلفية الثقافية الهزيلة والحس الإبداعي الباهت عند هذا المحرر الثقافي أو ذاك ، لما وجدت هذه الخواطر والمنشورات السطحية طريقها إلى النشر بكل هذه السهولة و الفخامة..

لنسأل في النهاية :

ـــ أم إن هذه السهولة للنشر والترويج المجاني هي الأخرى بات جزء أو سلسلة من هذا الانهيار العام لجميع القيم الإبداعية والفنية الآخذة غوصا في التظاهرة السيركية الرديئة للتضخم الأنوي و الهزالة والسطحية ؟..

ربما ..

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