ميشيل أوباما: لم أتحمل زوجي 10 سنوات



كشفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، خلال لقاء تلفزيوني بعض تفاصيل وأسرار حياتها الزوجية.

وخلال مقابلة مائدة مستديرة مع تلفزيون ‘ريفولت’ الأمريكي، قالت ميشيل إنها لم تكن قادرة على تحمل زوجها لمدة عشر سنوات تقريبا، عندما كانت ابنتاهما صغيرتين.

وتحدثت عن تحديات تربية ابنتين صغيرتين بينما كان الزوجان يتقدمان في مسيرتهما المهنية والضغط الذي فرضه ذلك على الزواج، مضيفة: ‘نحن لا نتحدث عن مقدار العمل المطلوب ومدى صعوبة ذلك حتى عندما تكون في حالة حب بجنون مع الشخص، وحتى عندما يكون كل شيء على ما يرام’.

وقالت: ‘يعتقد الناس أنني أكون حقيرة بقول هذا: كانت هناك 10 سنوات لم أستطع فيها تحمل زوجي.. وخمنوا متى حدث ذلك؟ عندما كانت ابنتانا صغيرتين’.

وتطرقت ميشيل إلى ‘التوازن الصعب’ بين تربية الأطفال أثناء التعامل مع الجداول المحمومة قائلة: ‘لمدة 10 سنوات بينما كنا نحاول بناء حياتنا المهنية، كما تعلمون، القلق بشأن المدرسة ومن يفعل ماذا وكيف.. الحقيقة أن الزواج ليس متوازنا تماما’.

واعتبرت أن ‘الأطفال الصغار مثل الإرهابيين.. لديهم مطالب ولا يتكلمون. إنهم ضعفاء في التواصل ويبكون طوال الوقت.. إنهم غير عقلانيين لكن محتاجون وأنت تحبهم. ولذا لا يمكنك إلقاء اللوم عليهم، ما يعني انهم يثيرون غضب الأزواج على بعضهم بعضا’، مؤكدة أنه ‘رغم الأوقات الجيدة والسيئة خلال الزواج، إلا أنني حافظت على احترام زوجي والإعجاب به’.

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