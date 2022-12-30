ميشيل أوباما: لم أتحمل زوجي 10 سنوات

كشفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، خلال لقاء تلفزيوني بعض تفاصيل وأسرار حياتها الزوجية.
وخلال مقابلة مائدة مستديرة مع تلفزيون ‘ريفولت’ الأمريكي، قالت ميشيل إنها لم تكن قادرة على تحمل زوجها لمدة عشر سنوات تقريبا، عندما كانت ابنتاهما صغيرتين.
وتحدثت عن تحديات تربية ابنتين صغيرتين بينما كان الزوجان يتقدمان في مسيرتهما المهنية والضغط الذي فرضه ذلك على الزواج، مضيفة: ‘نحن لا نتحدث عن مقدار العمل المطلوب ومدى صعوبة ذلك حتى عندما تكون في حالة حب بجنون مع الشخص، وحتى عندما يكون كل شيء على ما يرام’.
وقالت: ‘يعتقد الناس أنني أكون حقيرة بقول هذا: كانت هناك 10 سنوات لم أستطع فيها تحمل زوجي.. وخمنوا متى حدث ذلك؟ عندما كانت ابنتانا صغيرتين’.
وتطرقت ميشيل إلى ‘التوازن الصعب’ بين تربية الأطفال أثناء التعامل مع الجداول المحمومة قائلة: ‘لمدة 10 سنوات بينما كنا نحاول بناء حياتنا المهنية، كما تعلمون، القلق بشأن المدرسة ومن يفعل ماذا وكيف.. الحقيقة أن الزواج ليس متوازنا تماما’.
واعتبرت أن ‘الأطفال الصغار مثل الإرهابيين.. لديهم مطالب ولا يتكلمون. إنهم ضعفاء في التواصل ويبكون طوال الوقت.. إنهم غير عقلانيين لكن محتاجون وأنت تحبهم. ولذا لا يمكنك إلقاء اللوم عليهم، ما يعني انهم يثيرون غضب الأزواج على بعضهم بعضا’، مؤكدة أنه ‘رغم الأوقات الجيدة والسيئة خلال الزواج، إلا أنني حافظت على احترام زوجي والإعجاب به’.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط