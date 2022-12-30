وزير الهجرة :(1,546) اسرة نازحة سجلت رغبتها بالاندماج في المحافظات الوسطى والجنوبية

بتوجيه وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، بالاستمرار بتنفيذ البرنامج الحكومي .

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تسجيل موظفي فروعها في محافظات الفرات الاوسط (879) اسرة نازحة وفي المحافظات الجنونبية (432) اسرة نازحة، اضافة الى تسجيل المحافظات الوسطى (235) اسرة نازحة راغبة بالاندماج والاستقرار في محافظات ( بغداد ٫واسط ٫ديالى ٫كربلاء المقدسة ٫الديوانية ٫البصرة ٫ميسان ٫ذي قار والمثنى ) .

وبينت الوزارة ان اقبال الاسر لتسجيل جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للاسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية .

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