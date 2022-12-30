وفاة نزيلين انباريين مدانين بالإرهاب بسجن “الحوت” جنوبي العراق



سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، وفاة نزيلين إثنين في سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة، وحالة انتحار لفتاة.

وذكر المصدر ان “نزيلاً يبلغ من العمر 33 عاما من اهالي محافظة الانبار توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب عارض صحي غامض”، لافتا إلى ان “السجين محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.

وتابع المصدر، ان “النزيل الثاني من محافظة الانبار أيضا يبلغ من العمر 59 عاما ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي ( الحوت )”، مبينا ان” سبب يعود لاصابة النزيل بضيق تنفس حاد “.

واضاف المصدر، ان “فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزل أقاربها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، دون معرفة أسباب الانتحار”.

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