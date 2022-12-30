اعتقال أندرو تيت بتهمة “الاغتصاب” و”الاتجار بالبشر”

أكد الادعاء العام في رومانيا، الخميس، اعتقال الرياضي السابق والشخصية الشهيرة عبر الإنترنت، أندرو تيت، بشبهة الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية منظمة.

وذكرت رويترز أن شقيقه، تريستان، سيحتجز برفقته لأربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى مشتبهين اثنين آخرين بعد مداهمة عقاراتهم في بوخارست، وفقا لما ذكره المدعون الرومانيون من وحدة الجريمة المنظّمة في بيان.

وذكر الادعاء أن الشقيقين خضعا للتحقيق منذ أبريل الماضي.

ورفض الشقيقان طلب رويترز التعليق، إلا أن محاميهما أكد اعتقالهما.

وقال المدعون إن “المشتبهين الأربعة .. يبدو أنهم أسسوا عصابة للجريمة المنظمة بهدف توظيف وإسكان واستغلال النساء من خلال إجبارهن على صنع محتوى إباحي لمشاهدته عبر مواقع متخصصة مقابل كلفة مالية”.

وأضافوا “من المفترض أنهم كانوا سيحصلون علي مبالغ مالية كبيرة”.

وأشار الادعاء إلى أن المحققين عثروا على ست نساء تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.

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