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إعادة بناء مأذنة عنة في الأنبار بعدما فجّرها “داعش”


أعلنت وزارة الثقافة، السبت، اكتمال إعادة بناء وتأهيل منارة عنة الأثرية في محافظة الأنبار.

وفجّر تنظيم “داعش” المأذنة التي تعود للعصر العباسي وتتألف من 28 طابقاً، بعد سيطرته على مناطق واسعة في غرب وشمال العراق صيف 2014، قبل أن تستعيد القوات العراقية المشتركة تلك المناطق منه ويعلن العراق “النصر” عليه في 2017.

وقال إياد حسن عبد حمزة، مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار، في بيان، إن كوادر مفتشية اثار وتراث الانبار وباشراف مباشر من قبل دائرته أكملت إعادة بناء وتأهيل المنارة.

وأضاف أن العمل جرى وفق المخططات السابقة لمنارة عنة بعد ان تم تدميرها بالكامل من قبل تنظيم “داعش”.

وأوضح أن “أعمال إعادة بناء مئذنة عنه الاثرية تضمنت (في) المرحلة الثانية تسييج الموقع البالغ مساحته 42 دونم و زراعة محيط السياج الخارجي ومد شبكة الري بالتنقيط وحفر بئر ماء، وانشاء بوابة خارجية تلائم الطابع التراثي للموقع واكتمال بناء بيت الحارس بمساحة 100 متر ومربع ومد اعمدة واسلاك الكهرباء للموقع”.

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