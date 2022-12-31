ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع اغلاق البورصة بنهاية 2022

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما استقر في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسلنا إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 153150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 153000 دينار مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقر حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

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