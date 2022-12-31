الإمارات تتحضر لكأس الخليج بالفوز على لبنان

31-12-2022 المصدر: أ ف ب



فاز منتخب الإمارات على ضيفه اللبناني 1-صفر، في دبي ضمن استعداداته لخوض كأس الخليج الخامسة والعشرين “خليجي 25” التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية اعتباراً من 6 كانون الثاني/يناير.

وسجل سيباستيان تاليابوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وكانت الإمارات الطرف الافضل، لكنها لم تترجم ذلك إلى فرص حقيقية باستثناء بعض الكرات التي تعامل معها حارس مرمى لبنان مهدي خليل ببراعة.

وتصدى خليل لانفرادية احمد جميل الذي استلم كرة طويلة من خليفة الحمادي وحاول رفعها من فوقه، لكن حارس مرمى العهد ابعدها ووصلت إلى جميل مجدداً الذي تابعها برأسه ابعدها المدافع محمد الحسيني عن خط المرمى(40).

وسدد فابيو ليما من بعيد تصدى لها خليل على دفعتين (49)، قبل ان يفشل الاخير في التصدي لتسديدة البديل تاليابوي بعد تمريرة من حارب عبدالله (78).

ويتابع “الأبيض” معسكره في دبي قبل السفر إلى البصرة في 2 كانون الثاني/يناير.

وتستهل الإمارات مبارياتها في “خليجي 25” امام البحرين حاملة اللقب في 7 كانون الثاني/يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضا قطر والكويت.

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