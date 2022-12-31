الاحتفالات ستدار من “غرفة عمليات”.. 4 محاور للخطة الأمنية لرأس السنة في ديالى



أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن انطلاق الخطة الأمنية لرأس السنة في المحافظة، مبينة أن التجمعات الاحتفالية الرئيسية ستدار من غرفة عمليات خاصة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث صحفي إن “خطة رأس السنة الميلادية في جميع مدن ديالى دخلت حيز التنفيذ حاليا وبدأت المفارز بمسك العقد المحددة لها لحماية احتفالات الاهالي بقدوم 2023”.

واضاف، ان “الخطة والتي تتضمن 4 محاور رئيسية أبرزها حماية التجمعات الكبيرة للاسر المحتفلة خاصة في مراكز المدن الرئيسية ومنها بعقوبة ستدار من قبل غرفة عمليات خاصة”، لافتا الى ان “الشرطة حذرت في وقت مبكر من منع استخدام المفرقعات النارية من قبل الشباب والمراهقين وايضا اطلاق النار في الهواء تحسبا من وقوع اصابات”.

واشار إلى أن “الوضع الامني في ديالى مستقر والاجهزة المختصة وفرت كل الاجراءات لحماية الاسر المحتفلة في عموم المناطق”.

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