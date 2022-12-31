السوشيال ميديا جحيم الأرض !

حسام الدين محمود

نودع عام ونستقبل آخر … ومازلنا مشتتين … بين

بنات الليل و المحتوى التافه الذي صار مفروض علينا ….

والاثنان للاسف يجعلان من القمامة وارذل الخلق، اصحاب اعمال واموال وان كانت حرام فالنظرة الاخيرة لهم تقول انهم يملكون كل شيء،،،،، الشهادة لا قيمة لها والتعب المستمر من اجل الوصول بشرف يسقط تحت اقدام بنات الليل الذين اختصروا وقت الانتظار والحصول الفوري على مايريدوه،،، لا اعلم في عصر تافه نعيش ضاعت فيه القيم واصيب الاغلبية حتى هؤلاء الذين كنا نعتقدهم اصحاب مبادئ بمرض (المال) والحصول عليه باي طريقة كانت،، فهو المنجي بلنسبة لهم،،،، الحرام وان طال لا يدوم ولا يشعرون اهله بالراحة التي لن يصلوا اليها باستثناء تراب المقابر الذي سيملئ عيونهم لاحقا……….وانا استذكر من كان يملك كل شيء وفاقد لنفسه، حينما كسبها بعد التعب عاد ليفقدها من اجل اللاشيء، مضحيا بالوعد والعهد والمبدأ، هو الاخر استرخص نفسه،،، اغلب الاشياء التي تشترى بالمال ليست غالية ابداااا،، هناك امور مصدرها القلب لا تجلبها مادة سوى المواقف……… كنظرة ولهفة اطفالي فور عودتي الى المنزل ……….. سحقا لزمن المنافقين………

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