النزاهـة تضبط أوليات مشروعين تمَّ إلغاؤهما في زراعة ميسان سببا بهدر أكثر من مليار دينار

السبت 31 , كانون الأول 2022

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن هدر مبلغ (1,098,543,127) دينارٍ من المال العام في مُديريَّة زراعة ميسان.

وذكرت الدائرة في بيان ” أنَّه تمَّ صرف المبلغ لمشروعي محطات البحوث والفستق الحلبي في المحافظة، وهما من المشاريع المُتلكِّئة المُقترحة من قبل وزارة الزراعة، لافتةً إلى ضبط إضبارتي المشروعين اللذين تمَّ إلغاؤهما من قبل الوزارة؛ لعدم وجود دراسة جدوى حول إمكانيَّة إقامتهما”.

واشارت الدائرة ” إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان، رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات الماليَّة في موازنة عام 2021، مُبيِّنةً أنَّ حجم التجاوز بلغ (1,573,225,000) دينار، مُنوِّهةً بأنَّ الفريق تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصَّة بسحب مبلغٍ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد”./انتهى ح

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