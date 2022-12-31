النصر السعودي: مرحبًا بك كريستيانو في منزلك الجديد



المصدر:

وكالات

اعلن نادي النصر السعودي، اليوم جمعة، رسميا التعاقد مع النجم البرتغالي كرستسانو رونالدو.

وقال النادي السعودي في بيان عبر موقعه الرسمي: “هذا أكثر من مجرد تاريخ في صنع. هذا توقيع لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب، بل يلهم دورينا وأمتنا والأجيال القادمة، الأولاد والفتيات ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم”.

واضاف: مرحبًا بك كريستيانو في منزلك الجديد”.

وكان الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يعمل الآن على إنهاء صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر، أوضح رومانو: “سيمتد عقد رونالدو مع النصر حتى حزيران 2025، راتبه يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية)”.

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