بسبب كلبيها… كيم كارداشيان محط انتقادات (فيديو)



كيم كارداشيان ونورث ويست وكلباهما

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو نشرته ابنتها نورث على صفحتها الخاصة على تيك توك.

ويظهر الفيديو أجواء عيد الميلاد التي أحاطت بمكان عيش كلبا كيم، Sushi و Sake وقد بدا وكأنهما يعيشان في مرأبها ما أثار سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت نورث ويست الفيديو بتعليق كتبت فيه: “عيد الميلاد للكلاب” لتعود بعدها وتحذف الفيديو لكن بعد فوات الأوان.

وتناقلت صفحات عدة هذا الفيديو منتقدة ذلك، إذ تساءل أحدهم: “تم حذف هذا الفيديو من حساب نورث. هل السبب هو عدم رغبة كيم بأن يظن الناس أنها تحتفظ بكلبيها في المرأب؟ ترى لماذا قاموا بحذفه؟”.

وقال آخر: “لديهم مساحات شاسعة من الأراضي لكنهم يحتفظون بالكلاب في مرأبهم” فيما نصحها ثالث بوجوب توفير حياة أفضل من هذه لكلبيها.



في المقابل، دافع البعض عن النجمة إذ كتب أحدهم: “تعلمون أن مرأبها دافئ بشكل كامل. لا أرى أي شيء خاطئ بهذا الفيديو” فيما أضاف آخر ضاحكاً: “لديهما جوارب عيد الميلاد وشجرة. أعتقد أنهما بخير”.

وعلّق ثالث قائلاً: “في المرأب ومع ذلك حصلا على شجرة عيد الميلاد الخاصة بهما. الكلبان بخير”.

ولعلّ أكبر المنددين لهذا الفيديو كانت جمعية Peta التي تعنى بحقوق الحيوانات إذ علّقت نائبة رئيس الجمعية، ليزا لانج على الموضوع بالقول: “نظراً إلى أنّ كيم مناهضة للفراء ونباتية عموماً، نأمل بشدة بألّا تجعل كلبيها يعيشان حياتهما في المرأب”.

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