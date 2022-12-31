بعدد يتجاوز الـ376 ألفاً.. المالية: انجزنا إجراءات تثبيت محاضري وإداريي التربية وعقود الوزارات

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إنجاز إجراءات تثبيت محاضري وإداريي وزارة التربية في كافة المحافظات، والعقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بعدد اجمالي تجاوز الـ(376) ألفاً.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة المالية إن “بمتابعة حثيثة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية، كافة اجراءات تثبيت المحاضرين والإداريين ولجميع مديريات التربية في المحافظات، واحتساب الكُلف المالية المطلوبة لهم بعدد إجمالي بلغ (289,346) ألف محاضر واداري مجاني”.

وأضاف البيان أن “الدائرة اتمت إجراءات تثبيت العقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بعدد إجمالي (86,938) ألف، لدوائر التمويل الذاتي والمركزي الوجبة الاولى المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والدوائر التابعة لكل وزارة ومحافظة”.

وأكدت الوزارة، وفق البيان، “استمرار الجهود الاستثنائية لكوادرها في سبيل استكمال إجراءات تثبيت الشرائح والفئات المشار إليها في الوزارات ومؤسسات الدولة، بحسب البيانات الواردة إليها لغاية تاريخ اليوم”.

وكان وزير التربية العراقي، إبراهيم نامس الجبوري أعلن، في 27 كانون الأول 2022، تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين والإداريين على الملاك الدائم.

في غضون ذلك، بارك النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية، تصويت مجلس الوزراء على شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم، معتبراً إياها “خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح”.

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