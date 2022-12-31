عاجل.. الشرطة المصرية تضبط الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح على الكوبري



كشفت مصادر أمنية مصرية، عن قيام وزارة الداخلية بالقبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام، بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وكان جدل كبير انتشر داخل مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توثيق أحد المواطنين لفعل فاضح يجمع بين شاب وفتاة على أحد الكباري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان أحد المواطنين ممكن يسكنون مقابل كوبري إشارة الخلفاوي، وثق لحظة وجود شاب مع فتاة على الكوبري في وضع حميمي بوقت الظهيرة، حيث ظهر في الفيديو الشاب والفتاة في وضع مخل بالأداب العامة، وما إن لاحظا اقتراب سيارة منهما اعتدلا في الجلوس مرة أخرى.

وتسبب المقطع في حالة استنكار شديد في الشارع المصري، بسبب قيام الشاب برفقة الفتاة بفعل فاضح وأعمال منافية للإسلام وتقاليد الشارع المصري، دون خوف من أي شئ يحدث، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة الفعل الفاضح، فيما انتقد آخرون مصور الفيديو ونشره حيث اتهموه بتعمد كشف ستر الله عن خلق الله.

ولم يتخطى مقطع الفيديو ثوانٍ معدودة إلا أن الشاب والفتاة تعرضوا لهجوم حاد وقاس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم منهم الشاب والفتاة والبعض الآخر قام بمهاجمة المجتمع وتربية الآباء والبعض الآخر هاجم القرارات والظروف التي أدت بهم إلى هذا الفعل تحت ذريعة أن المجرم الحقيقي الظروف التي أدت بهم إلى هذا الفعل.

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