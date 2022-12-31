عيد سعيد، عام جديد، لكن من انا؟

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تهاني نتبادلها

حين يغير الزمن هويته

نقلب صفحة التقويم يوما، إلى يوم

نضع علامة X

نغلق تقوبم عام، ليمر عام اخر،

دواخلنا تهضم ذكريات،

تشعل أوراق ماض

تحرق أحلام مضت، لم نحقق منها

المسافة تبعد بينك، و من تعرفهم

فتزيد الغربة احزانها

تكسر عجلة الذكريات

نمشي على اقدام، تخطوا ضعيفتا

لا تترك اثار خلفها

الا الم العمر، ذكريات طفولة

في تلك الشوارع و الأحياء

ناس ترتكتهم، سكنت في بيوت هدمت

تركتها منذ عمر

تتذكر مراجيح الطفولة في الازقة القديمة،

تهز دواخلك فرحا، ثم حزنا، دموعا،

مزيج من احاسيس

تعيش اصولها، لكن لا تحققها في عام قادم

تمر ايام، ثم أيام اخرى

عوام، تثقل كاهلك،

تمشي على عكازة

صور تمر أمام عينيك

تريد أن ترجع في خطاك، خطوة إلى الخلف،

فتكون خطوتان،

من زمن مضى على عجلة

في غربه وطن، و روحك،

متكاءاعلى وسادة يوم ولدت

و يوم ينتظرك،

ذاك الملاك، في اخر العمر

انه يوما جديدا،

عام جديد

لكن لا يمكن أن تضع

علامة X على تقويمه

كاءنه انتهى

تنتظره

انه الجديد.

مبروك للعام بدون ارقام

حينها تسكن وطن اخر

تزيد غربتك، غربة اخرى

فتكون واعيا لتغيرات الاوطان

عام جديد تحقق فيه كل الاحلام

وحيدا، في جنات الحياة كريمة

انت، تعيش انس الحياة، ترشق شرابك من قدح

شرابا تزيد الطين بلة ،

كاءنك تخفف من وجع

لكن تظهر اوجاع جديدة

تمتحن قوة العجوز

ذلك بدون امال.

عام جديد مبارك لك

لا يهمك ابدا

إن كنت في ذكرى أحدا

او واحدا خلف بوابة الاحزان

فانت تمشي وحيدا،

تعيد كرة الاوطان.

غريب على شاطيء البحر

ربان سفينة كسر ظهرها

في امواج هاءجتا

في محيطات بدون خرائط

ينتظرك فيه القرصان

مبروك لك العام الجديد

فيزيد بك العمر، و الشيب لم يكن عيبا

لكن عيوب الزمن و الاوطان.

30.12.2022>>عبد الستار ياره الفلاح

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